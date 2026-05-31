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    首頁 > 社會

    苗栗女子馬路自顧溜滑板安全引熱議 警方：可依法告發

    2026/05/31 10:34 記者張勳騰／苗栗報導
    有民眾在臉書網路社群《苗栗大小事》PO文指1名女子溜著疑似滑板看著手機，不顧後方來車，隨心所欲的穿越馬路，相當危險。（截取自臉書「苗栗大小事」）

    有民眾在臉書網路社群《苗栗大小事》PO文指1名女子溜著疑似滑板看著手機，不顧後方來車，隨心所欲的穿越馬路，相當危險。（截取自臉書「苗栗大小事」）

    有民眾在臉書網路社群《苗栗大小事》PO文「苗栗真是一個地靈人傑的地方」指1名女子溜著疑似滑板看著手機，不顧後方來車，隨心所欲的穿越馬路，相當危險。苗栗警方今（31）指出，尚未接獲報案，溜滑板車比照行人用路規範，若造成交通事故除民事或刑事責任外，還將依交通違規罰款。

    這名網友的臉書PO文，引發其他網友熱烈討論，指該名女子昨天在苗栗市英才路溜滑蛇板，邊溜邊滑手機，沒注意後方車輛，讓駕駛不知所措只能跟在該女子後方；也有網友說：「在苗栗市區經常看到，她根本沒在管車子的，超危險，還邊滑手機、真的很扯」等。

    有網友更說：「這種滑板，在台灣法律上通常被視為「休閒娛樂器具」，不是合法的交通工具。因此原則上不應在車道上滑行，比較適合在公園、廣場等非道路空間使用；滑板直接在汽車道中央滑行，導致後方車輛必須減速或閃避，明顯有交通危險，此情況可以撥打 110 請警方到場處理，或保留行車紀錄器畫面向警方檢舉。

    苗栗警方今天指出，尚未接獲報案，不過依道路交通管理處罰條例，溜滑板車比照行人用路規範，若造成交通事故除民事或刑事責任外。可以道路交通管理處罰條例第78條第1項第4條處500元罰鍰。

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