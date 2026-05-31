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    妻當街擁抱親吻小王 法官認非「情節重大」判綠帽夫敗訴

    2026/05/31 10:26 記者翁靖祐／台北報導
    原配怒告伴侶與小王親吻、擁抱，求償50萬元，但法官判其敗訴。（本報製圖）

    原配怒告伴侶與小王親吻、擁抱，求償50萬元，但法官判其敗訴。（本報製圖）

    新北市林姓男子發現江姓妻子與陳姓男子交往過密，不僅天天熱線、由陳男騎機車接送上下班，兩人甚至在街頭當眾擁抱、親吻。林男憤而向兩人提告索賠 50 萬元精神慰撫金。新北地方法院板橋簡易庭審理後，竟回歸民國 88 年的立法原始精神，認為「牽手親吻」雖然逾越男女分際，但嚴重程度無法與立法理由例示的「強姦、擄人」重罪相比，不符「情節重大」要件，判決林男敗訴。可上訴。

    原告林男主張，妻子與陳男互動極為親密。陳男不僅經常單獨與江女講電話聊天，還固定騎機車接送她上下班。林男控訴，兩人在接送過程中旁若無人，多次出現擁抱、親吻等明顯超越一般社交分際的親暱舉動。林男認為兩人已嚴重不法侵害他基於配偶關係的身分法益，且情節重大，導致他精神承受巨大痛苦、瀕臨崩潰，因此委任律師依民法侵權行為法律關係，向妻子與小王共同求償 50 萬元。

    過去司法實務上，多數法官長年引用最高法院 55 年台上字第 2053 號判決見解，只要看到被告雙方有牽手、親吻等逾矩行為，幾乎都會認定已破壞夫妻生活安全幸福而判賠。然而，本案承審法官沈易在判決書中拋出不同見解。

    法官爬梳民國 88 年民法第 195 條第 3 項增修時的立法理由，發現當年立法者曾特別明文強調「對身分法益之保障亦不宜太過寬泛」。當時行政院與司法院的立法說明更具體舉例，所謂的「情節重大」指的是如「未成年子女被人擄掠」或「配偶一方遭他人強姦」等極其嚴重的犯罪行為。

    法官強調，司法者在解釋法律時應尊重立法者的原始制度設計，因此對於「情節重大」的定義，不應該過分逸脫立法理由所例示的重罪範疇。換言之，原告所主張的受害內容，必須與立法者列舉的案例具有「可比性」，法院才能認定符合賠償要件。

    法官在判決中直言，縱使林男指控的「單獨熱線、機車接送、擁抱親吻」等情節全數屬實，在社會通念上，這確實已經屬於「逾越一般男女交往分際」的行為。然而，若對比立法理由中形同刑法重罪的例示（擄人、強姦），被告兩人的親密互動在侵害程度上顯然「尚難比擬」，並未達到法定的嚴重程度。

    新北地方法院板橋簡易庭認定本案不該當民法「情節重大」之要件，原告林男無權請求精神慰撫金，依法駁回其訴訟及假執行之聲請，訴訟費用由原告負擔。可上訴。

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