為這支日本酒 彰化男被少年囝騙90萬元

劉男花90萬購買14瓶山崎25年精釀威士忌，結果被騙。（記者顏宏駿攝）

洋酒投資客劉男，被臉書的「洋酒投資獲利廣告」吸引，點擊後，被引導至line的「洋酒VIP」群組，劉男一次購買14瓶日本「山崎」25年精釀威士忌，平均1瓶6萬8000元。一名少年（A男）佯裝成收款專員，聲稱「貨至台灣」才能取貨，劉男信以為真，付90萬元給少年，對方開立收據，卻遲遲未收到貨，才知受騙。劉報警，警方循線找到少年，少年稱「我只負責收錢，其它不曉得」。劉男對少年及其監護人（爸爸）提出民事求償，法官判賠90萬元。

判決書指出，劉男專門收藏名貴洋酒投資獲利，前年10月他在臉書看到「黃欣怡」、「紛亂so」之人，發布洋酒投資理財廣告，跟對方結為好友，後來他被引導至LINE「以教思無窮」群組，觀看他人購買威士忌投資獲利之分享。

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劉男說，裡面有人聲稱可以從日本進口「山崎」25年精釀威士忌，令他十分心動，且對方願意以每瓶6萬8000元割愛，他覺得撿到便宜，立即跟對方約定「付款取貨」。結果A男到彰化市向他收錢，卻沒有帶現貨，少年聲稱「貨到台灣」就會寄出，劉信以為真，付出90萬元現金，結果遲遲未收到對方通知，才知受騙。

警方循線在台南逮捕少年犯A男，A男坦承犯行。法官判A男或其監護人應賠劉男90萬元。

彰化葉姓酒商說，山崎 25 年單一麥芽威士忌是日本威士忌工藝的極致巔峰之作，日本購買一瓶約台幣19萬元，台灣代理酒商售價從25萬元至40萬元不等。用洋酒詐騙的案件屢見不鮮，常見的品牌有麥卡倫 （Macallan）、路易13 （軒尼詩集團）、皇家禮炮 等，被騙者通常是看到酒品的稀有性。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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