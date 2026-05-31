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    首頁 > 社會

    屏東里港攔查近百輛砂石車防範毒駕釀禍

    2026/05/31 09:48 記者葉永騫／屏東報導
    屏東里港加強攔查砂石車等大型車輛防毒酒駕。（里港警分局提供）

    屏東里港加強攔查砂石車等大型車輛防毒酒駕。（里港警分局提供）

    近期國內接連發生多起大型車駕駛因涉嫌「毒駕」而釀成的連環車禍，對用路人生命財產造成嚴重威脅，屏東縣里港警分局為防制大型車毒駕30日於台 27 線鹽埔段、台 3 線里港九如段及高樹高美大橋等大型車主要行駛幹道，動員警力24名執行路檢勤務，攔查近百輛大型車逐一盤查，守護民眾用路安全。

    日前國道及中南部地區接連傳出聯結車、砂石車駕駛，因使用毒品導致精神恍惚，失控追撞多部車輛或衝入對向車道，造成無辜民眾傷亡，由於大型車輛本身車體龐大、煞車距離長，若駕駛人受毒品影響導致判斷力與反應力下降，對交通安全的危害將大幅增加，里港地區因砂石車等大型車輛眾多，為防範未然，特別加強盤查，攔查近百輛大型車未發現有毒駕情事，後續將持續查緝、遏止毒駕。

    里港警分局表示，沾染毒品不僅自毀前程，更將廣大無辜民眾的生命安全置於險境，警方對毒駕「零容忍」，將持續常態性針對大型車出沒熱點，不定時、不定點執行強勢路檢，也請運輸業者落實所屬駕駛人管理，維護順暢的交通環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    屏東里港警方加強攔查毒酒駕。（里港警分局提供）

    屏東里港警方加強攔查毒酒駕。（里港警分局提供）

    屏東里港加強攔查砂石車防範毒駕。（里港警分局提供）

    屏東里港加強攔查砂石車防範毒駕。（里港警分局提供）

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