崩潰！同路段2個月超速7次挨罰2萬多 第1張罰單「這原因」撤銷

台中梁姓男子騎機車行經中科因超速遭舉發7次，開罰2萬多元，梁男打行政訴訟質疑警方太晚開單通知，台中高等行政法院判決其中1張罰單撤銷。（記者陳建志攝）

台中梁姓男子去年4月3日起2個月時間，行經中科路因超速被拍照舉發7次，開罰2萬400元，還被吊扣牌照6個月，因直到6月4日才收到第一張罰單，梁男質疑警方太晚通知，導致他無從修正持續違規，打行政訴訟求撤銷，台中高等行政法院審理後發現，第1張罰單已超過2個月的舉發期限，判決撤銷，其餘則在期限內舉發、移送，訴請撤銷為無理由，但也提醒舉發機關應儘速寄送舉發通知單，避免引發民怨。

判決指出，梁姓騎士4月3日到6月6日騎乘機車經台中西屯區中科路近科雅東路口的機慢車道，共被拍下超速7次，其中一次還嚴重超速達40公里至60公里以內，共開罰2萬400元，還被吊扣牌照6個月，因直到6月4日才收到第一張罰單，梁男不服打行政訴訟。

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梁男主張測速照相設置及速限的公告不完備，並質疑舉發通知單過晚通知，導致他不知情而在同一路段重複違規而無從修正，違反比例原則。

台中高等行政法院法官查證發現，該測速照相機設置在中部科學園區內，2月27日就已進行公告，並從4月1日才開始取締，已依規定進行公告。

法官指出，道交條例將交通違規事件的處罰分割為「舉發」與「裁決」兩道程序，道交條例第90條前段並規定「「違反本條例之行為，自行為成立之日起，行為有連續或繼續狀態者，自行為終了之日起，逾2個月不得舉發」，對於舉發機關的「舉發時程」進行規範，不得就已逾2個月舉發違規事件進行裁罰。

其中第一張罰單的違規行為在4月3日，依上述道交條例規定其舉發期限為2個月即6月2日，不過梁男收受該張罰單的日期為6月4日，已超過2個月的舉發期限，已屬違法，因此該張1400元的罰單應予撤銷。

但是另外6張罰單，加上吊扣牌照，都在期限內逕行舉發、移送，訴請撤銷為無理由，判決駁回。

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