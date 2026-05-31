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    首頁 > 社會

    通緝犯毒駕拒檢狂逃 高雄鳳山警方圍捕逮人送辦+重罰23萬

    2026/05/31 06:17 記者陳文嬋／高雄報導
    兵姓通緝犯毒駕拒檢狂逃，警圍捕逮人送辦。（民眾提供）

    兵姓通緝犯毒駕拒檢狂逃，警圍捕逮人送辦。（民眾提供）

    高雄市兵姓通緝犯涉嫌毒駕騎車違規，見警攔查竟加速逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛及危險駕車，警方圍捕查獲喪屍煙彈10.47公克，將他依毒品、公共危險等罪嫌移送法辦，並開出28張罰單，重罰23萬元。

    鳳山警分局埤頂派出所警員昨晚執行巡邏勤務時，發現1部普通重型機車交通違規依法攔查，未料騎士兵姓男子（43歲）見警攔查竟加速逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛及危險駕車，嚴重危害其他用路人安全。

    警方立即尾隨追緝，兵男一路逃竄至鳳山區經武路巷弄內，見無路可逃竟棄車徒步逃逸，並躲入大樓企圖規避查緝，警方鍥而不捨追捕，於光復路將他壓制逮捕。

    警方查出兵男遭高雄地檢署及台中地檢署發布詐欺、毒品通緝，並查獲依託咪酯（俗稱喪屍煙彈）及電子菸設備等毒品證物共計10.47公克。

    據了解，兵男坦承持有及施用毒品，經唾液快篩檢驗呈現甲基安非他命陽性反應，凸顯於毒品影響下駕車上路。

    警訊後今將兵男依毒品危害防制條例、詐欺通緝、毒品通緝及公共危險（危險駕駛、毒駕）等罪嫌移送偵辦。

    警方也對兵男開出闖紅燈、逆向行駛、不依規定使用方向燈、危險駕駛及毒駕等，共開出28張交通違規罰單，總計罰23萬3400元，並查扣兵男車輛。

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