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    又是高齡駕駛！台中76歲翁逆向衝撞機車 38歲騎士噴飛不治

    2026/05/30 23:21 記者許國楨／台中報導
    事故現場一片狼籍。（民眾提供）

    事故現場一片狼籍。（民眾提供）

    台中再傳高齡駕駛重大事故！30日晚間8時53分許，76歲莊姓駕駛行經南區美村路與光輝街口，突偏離車道衝到對向，撞上38歲林姓騎士後，又波及路邊車輛、行人，轎車最終撞擊路燈後側翻，其中林男傷勢嚴重，送醫搶救不治。

    事故發生後消防局立即派遣第七大隊及勤工分隊等5個單位趕赴現場，共出動消防車輛8輛、消防人員24名投入救援，救護人員抵達時，現場共有3名傷者，其中38歲林姓騎士頭部重創、骨盆骨折，到院前已呈現心肺功能停止（OHCA）狀態，由救護車緊急送往中山醫學大學附設醫院搶救，仍因傷重不治。

    至於肇事的76歲莊姓老翁則頭部受傷，但意識清楚，由救護車送往大里仁愛醫院治療，另名35歲女性行人遭噴飛的碎片波及膝蓋受傷，因傷勢輕微未接受送醫。

    經初步調查，莊翁當時駕駛轎車沿美村路2段內側車道行駛，卻因不明原因突然跨越車道衝入對向，直接撞上迎面而來的機車，強大撞擊力道讓林男當場噴飛，車輛隨後失控，衝撞路邊停放車輛及電線桿，最後翻覆於路中央，巨大撞擊聲響，引來附近民眾圍觀。

    警方表示，莊翁並無酒駕情形，詳細肇事責任待鑑定釐清。

    林男的機車。（民眾提供）

    林男的機車。（民眾提供）

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