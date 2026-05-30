高雄幼兒園疑不當性別互動 教育局啟動調查

幼童疑遭不當對待家屬報警，高雄市教育局要求幼兒園組成調查小組一個月內查明。（資料照）

有某幼兒園女童的親屬發文，指姪女遭同園的男童不當性別互動，教育局回應表示，5月26日接獲通報後，第一時間責成幼兒園依教育部相關規定妥為處理，啟動教育輔導及保護機制。

家屬指姪女日前洗澡時疼痛才發現異狀，經送醫驗傷，並指醫院說「這已經不只是單純小朋友間的打打鬧鬧，也不單單只是性騷擾」，「醫院依法必須通報警政單位」。

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教育局今表示，為進一步釐清事件事實，已要求幼兒園立即成立調查小組，成員包含專家學者、教師及律師等專業人士，並應於1個月內完成調查；後續將依調查結果妥適處理，並向家長說明相關結果及處理情形。

教育局已請幼兒園主動向家長說明相關處理情形，並積極提供幼兒性別平等教育及親職教育資源，透過家園合作共同強化性別平等觀念，提升教育與輔導成效。

教育局說，依現行規定，針對幼兒間疑似不當性別互動行為，應採教育與輔導策略處理，以符合幼兒理解能力之方式進行溝通與引導，協助幼兒建立正確性別互動觀念、身體界線及尊重他人身體自主權意識，並確保幼兒安全，持續關注其個別生理及心理需求，適時提供必要協助與輔導。

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此外，教育局也要求幼兒園依教保服務實施準則落實全園性別平等教育與個別輔導，持續加強幼兒安全教育及身體自主觀念教育，並全面檢視園內空間安全，包括空間配置、管理與保全、標示與求救系統、照明及空間穿透性等安全要素，繪製校園危險地圖並加強宣導，相關改善及執行情形均應留園備查。

教育局強調，對於任何可能影響幼兒安全與受教品質之情事，均秉持依法、審慎及不護短態度處理，並將持續強化教保服務機構稽查與管理，確保每一位幼兒都能在安全、合法、優質的教育環境中健康成長，讓家長安心、社會放心。

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