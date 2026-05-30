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    首頁 > 社會

    逆轉！車內吹冷氣拒酒測 台中男挨罰18萬 法院「這原因」撤單

    2026/05/30 17:21 記者許國楨／台中報導
    台中高等行政法院認定原處分有違誤，判處撤銷。（資料照）

    台中高等行政法院認定原處分有違誤，判處撤銷。（資料照）

    台中市廖姓男子違停路旁開冷氣休息，警方到場聞到酒味要求酒測，廖男認為並未開車拒絕，遭重罰18萬元、吊銷駕照，廖男提起行政訴訟，主張只是待在車內等待代駕，根本沒有駕駛行為，案經台中高等行政法院審理，認定警方欠缺要求酒測依據，撤銷原處分。

    經查，去年5月20日清晨6時許，廖男將車輛停放在中區路口附近休息，巡邏警方發現違規停車，上前盤查聞到車內散發酒氣，因此要求酒測，廖男堅稱酒後沒開車，只是在車上吹冷氣，並聯繫代駕前來接手，拒絕接受酒測，警方認定其拒測開立舉發單，後續由台中市交通事件裁決處裁處18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照，且3年內不得重新考領駕照。

    案件進入行政訴訟後，法官勘驗警方密錄器及行車紀錄器畫面，畫面顯示，廖男從警方到場前至查獲期間，已在車內停留超過15分鐘，期間車輛完全沒有移動，此外，廖男也提出與代駕業者通話紀錄及派遣資料，證明確實已預約代駕服務。

    台中高等行政法院指出，刑法酒駕罪所稱的「駕駛行為」，必須具備使交通工具移動的意思與行為，若民眾酒後只是上車休息、吹冷氣、等待代駕或取物，並無駕車上路意圖，即難認定屬於駕駛行為，由於本案沒有任何證據，足以證明廖男曾酒後駕車，也非行駛中遭攔查，因此不負接受酒測義務，其拒絕受測不構成違規，最終判決撤銷原處分，可上訴。

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