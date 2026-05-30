毒駕引公憤 苗栗3累犯被公告示眾

交通部公路局新竹區監理站公布毒駕累犯名單，苗栗縣民張壎鴻、鄧惟安及洪瑞東等3人涉及毒駕累犯遭公告。（圖由苗栗縣警察局提供）

毒駕事件頻傳，引發社會公憤，交通部公路局新竹區監理站公布毒駕累犯名單，苗栗縣民張壎鴻、鄧惟安及洪瑞東等3人因涉及毒駕累犯遭公告。苗栗縣警察局強調，毒駕與酒駕同樣具有高度危險性，對此類行為將持續嚴加取締，強化毒品查緝及毒駕防制作為，全力守護縣民生命財產安全。

警察局說，毒品會影響駕駛人的判斷能力、反應速度及注意力，駕駛人施用毒品後駕車上路，極易因精神恍惚、反應遲緩或操作失控而肇生交通事故，危及自身及其他用路人安全。近年來全國毒駕案件及衍生重大交通事故時有所聞，毒駕已成為影響交通安全的重要隱憂。

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警察局指出，為有效防制危險駕駛再度危害社會，刑事訴訟法預防性羈押新制已將反覆實施毒駕等重大危害公共安全犯罪納入適用範圍，對於有事實足認具再犯之虞者，檢察官得依法向法院聲請羈押，以即時阻斷危險行為持續發生，維護社會大眾安全。

警察局強調，毒駕除涉及刑事責任外，亦將面臨罰鍰、吊扣或吊銷駕駛執照等行政處分；如因毒駕肇事致人重傷或死亡，更將面臨加重刑責及民事賠償責任，代價相當沉重。呼籲拒絕毒品、拒絕毒駕，才能保障自己及他人的生命安全，共同營造安全、友善的交通環境。

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