垃圾車按喇叭提醒擋路！攤販嗆丟剝筍刀還想動手 見警喊開玩笑仍送辦

台中市警局第二分局文正所副所長林友智說明當時案情。（警方提供）

台中市北區38歲羅姓攤販，不滿垃圾車按喇叭提醒移動遮陽傘，竟情緒失控，不僅持剝筍刀具揚言要朝清潔隊員丟擲，還作勢上前理論甚至企圖動手，警方獲報到場，羅男雖改口稱只是開玩笑，隊員也不提告，但警方認定其行為已涉及妨害公務及恐嚇等公訴罪嫌，依法函送台中地檢署偵辦。

據了解，昨上午9時許，台中市環保局垃圾車執行例行收運勤務，行經北區五權路攤販集中路段時，發現部分攤商設置的遮陽傘向外突出，占用道路空間，恐影響大型垃圾車安全通行，清潔隊員因此按鳴喇叭示意，希望攤販協助移動遮陽設備。

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未料，正在販售竹筍的羅姓男子疑認為遭刻意針對，當場情緒激動，隨手拿起平時用來處理竹筍刀具，朝垃圾車方向叫囂，甚至揚言要把刀子丟過去，目擊民眾指出，羅男當時越講越激動，還一度想衝向清潔隊員理論，幸好周邊攤商趕緊出面勸阻，才未讓衝突進一步升高。

垃圾車隨後停靠前方路口並報警處理，第二分局員警趕抵現場時，雙方已無肢體衝突，但仍將相關人員帶返所釐清案情，此時羅男態度明顯轉趨低調，強調「只是開玩笑」、「又沒有真的丟刀」，一旁攤商也替他緩頰稱其平日講話較衝，不至於真的傷人。

不過警方調查認為，羅男持刀叫囂、恐嚇公務執行人員的行為，已足以造成他人心生畏懼，且垃圾車當時正執行公務，相關犯行屬非告訴乃論公訴罪，即使清潔隊員不願追究，警方仍依法將全案函送台中地檢署偵辦。

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