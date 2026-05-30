開到睡著？男駕車自撞消防隊旁電桿 打火弟兄秒救援

白色休旅車自撞電桿，事故地點就在將軍消防分隊旁。（民眾提供）

台南1名男子今天下午開車出門，行經將軍消防隊前，疑因精神不濟，失控自撞路旁電線桿，5名當班打火弟兄聽到外頭有巨大聲響，趕緊查看，發現有事故，立刻展開救援，隨即送醫，過程迅速；駕駛年約60歲，胸口擦挫傷，意識清楚，順利治療中。

事故發生在下午3點許，白色休旅車自撞將軍消防分隊旁的電線桿，車頭嚴重凹陷毀損，車內安全氣囊也全數爆開，顯見衝擊力道之猛烈，代理分隊長的中隊長莊永清與隊員周育毅、張祁等人當時值班，聽見傳來巨響，基於職業敏感度，立即衝出門秒救援。

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消防隊員不敢大意，第一時間攜帶救護與破壞器材，上前檢視，男子因車頭毀損變形，整個人被卡在座位上無法動彈，神情痛苦，隨即分工合作，展開車輛穩固與救援行動，以純熟的救助技巧，迅速協助駕駛從變形的車體中脫困。

救護人員在現場進行檢傷，受傷駕駛意識清楚，但因強大撞擊力道，自訴「胸部極度疼痛」，為防範氣囊撞擊可能造成的內傷或骨折，立即給予適當處置並固定，由將軍分隊救護車火速送往佳里奇美醫院進行急救。

南市消防局第三大隊長鄭誌峰呼籲駕駛人，行車上路務必注意精神狀況並緊盯車前狀況，若行駛途中感到身體不適、疲勞或精神不濟，應立即將車輛停靠至安全路邊稍作休息，切勿勉強駕駛，以免發生遺憾。

白色休旅車自撞電桿，一旁的將軍消防分隊弟兄立刻展開救援。（民眾提供）

白色休旅車自撞電桿，事故地點就在將軍消防分隊旁，打火弟兄秒救援。（民眾提供）

白色休旅車自撞將軍消防分隊旁的電線桿，打火弟兄緊急將受傷駕駛送醫。（民眾提供）

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