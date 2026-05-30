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    首頁 > 社會

    碩一生急性盲腸炎 警救援以巡邏車直送醫院

    2026/05/30 15:44 記者吳俊鋒／台南報導
    歸仁警方直接以巡邏車護送腹痛病患到醫院，緊急治療。（民眾提供）

    歸仁警方直接以巡邏車護送腹痛病患到醫院，緊急治療。（民眾提供）

    台南呂姓婦人因就讀碩一的兒子突然腹部劇烈絞痛，臉色蒼白、全身冒汗，立刻開車載送就醫，途中發現兒子幾乎昏迷，嚇得手足無措，經過歸仁警分局歸南派出所趕緊入內求助，員警即刻以巡邏車鳴笛疾駛，將病患順利護送至市立醫院，節省一半時間；醫護順利接手，診治是急性盲腸炎，波麗士分秒必爭的服務熱忱，讓家屬感激不已。

    今天凌晨1點40分許，呂女神情慌張衝入歸南派出所，焦急表示兒子腹痛，身體極度不舒服，急需送醫治療，正值深夜，家屬一時求助無門，想請波麗士幫忙開道；剛好警員許裕健、陳炫璋擔服巡邏勤務返抵，2人趨前了解情況，研判病患有立即就醫必要，得趕緊護送。

    為爭取黃金救援時間，許、陳通報勤務指揮中心掌握狀況後，駕駛警用巡邏車載送兒子趕往醫院急診，並一路鳴笛，引導後方開車跟隨的呂女，原本要10幾分鐘的路程，僅約6分鐘就順利抵達醫院。

    對於員警即時伸出援手，呂女深表感謝並表示，孩子是急性盲腸炎，已經從急診進到病房，準備開刀中。

    分局長巫建德表示，本案員警反應迅速、判斷明確，充分展現警察為民服務精神，民眾如遇突發疾病、意外傷害或其他緊急危難情形，可立即撥打119、110，或就近向派出所求助，警方將與相關單位共同協助。

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