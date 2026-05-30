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    約女網友自家吃飯卻兩度性侵 婦產科名醫賠480萬換緩刑

    2026/05/30 15:59 記者楊心慧／台北報導
    台北市一名婦產科呂姓醫生在2022年約女網友到住處用餐，卻色心大起，對她強行猥褻、性侵得逞。（示意圖）

    台北市一名婦產科呂姓醫生在2022年約女網友到住處用餐，卻色心大起，對她強行猥褻、性侵得逞。（示意圖）

    台北市一名婦產科呂姓醫生在2022年約女網友到住處用餐，卻色心大起，強行猥褻、性侵得逞，受害女子一開始隱忍，但在MeToo浪潮之下，她私訊呂男「你也該MeToo一下了」，呂男才表達歉意，女網友則決定提告。台北地院審理時，呂男坦承犯罪，並以480萬和女網友和解，法官最後依強制性交罪，處2年徒刑、緩刑5年，須參加法治教育3場。

    判決指出，呂男於2022年2月3日，邀女網友到松山區租屋處共進晚餐，吃完飯後，兩人看電影，沒想到呂男趁機伸出魔爪，不顧反抗、拒絕，以指侵方式得逞。

    女網友趁呂男鬆手，自己脫衣時，藉口上廁所逃離，卻在驚恐中從屋內樓中樓的樓梯摔落，造成脊椎、膝蓋及背部等多處受傷。呂男聽見聲響下樓查看，竟再將她強行推回房間，再度性侵得逞。女網友奮力反抗，並肘擊呂男眼部後脫困，隨即以工作來電為由離開現場，搭乘Uber逃離。

    女網友原未報案，直到2023年MeToo運動興起，才透過IG私訊呂男「你也該MeToo一下了」，呂男回覆道歉後，她隨即報警提告。

    呂男起初否認犯行，到台北地院審理期間才坦承犯罪，並以480萬元與女網友達成調解，已先支付240萬元。台北地院審酌其獲被害人同意從輕量刑、已賠償且無前科等情，作為量刑參考，最後判處2年徒刑、緩刑5年，須參加法治教育3場。

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