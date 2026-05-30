難逃移民官法眼！買8千美元假護照想偷渡 中東男來台轉機遭識破

國境事務大隊特殊勤務隊查獲中東籍男子持變造護照企圖經我國轉機偷渡前往歐洲，依法將其遣返回原搭機地峇里島。（國境事務大隊提供）

一名中東籍男子持假護照自印尼峇里島搭來台轉機前往法國，因轉機櫃檯地勤人員該名旅客行程安排異常，遂通報移民署國境事務大隊調查。移民官到場查驗並進一步鑑識確認為變造護照，該名男子向移民官坦承是以8000美元代價從不法管道購買假護照，來台轉機偷渡前往法國。國境事務大隊調查後，今日依法將其遣返回原搭機地峇里島。

移民署國境事務大隊表示， 來自中東的Z男昨日自印尼峇里島搭機抵達桃園國際機場，原本預定轉乘長榮航空班機前往法國巴黎，長榮航空地勤人員為其辦理轉機作業時，發現旅客行程安排有異，基於風險警覺主動通報移民署到場協助辨識。特殊勤務隊移民官獲報後立即前往查察，針對其所持旅行文件進行專業檢驗，透過科技儀器及專業證照鑑識程序檢驗該本模里西斯護照，發現證件多項安全特徵與正常護照不符，且基本資料頁亦有明顯變造痕跡。經綜合判斷確認該護照並非合法核發文件。

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國境事務大隊指出，有別於過往查獲多數非法移民案件當事人不諳英語難以應對盤查，Z男全程以流利英語應答，甚至反問移民官「你的護照在哪裡拿的？當然是在自己的國家跟政府領取的啊！你怎麼能夠斷定別國的護照是假的？」，企圖混淆視聽、規避查察。經移民官逐一指出護照防偽特徵及變造跡證後，Z男終於坦承該本護照從不法管道以8000美元代價取得，企圖利用偽冒身分經由我國轉機，進一步偷渡前往歐洲地區。移民官調查後，今日將其遣返回原搭機地峇里島。

移民署國境事務大隊大隊長林清芬表示，國境安全是國家安全的重要防線，第一線執法人員均接受完整證照鑑識及風險辨識訓練，並與航空公司建立密切合作機制，共同防堵非法移民及跨境犯罪。未來將持續精進查驗技術與執法量能，強化國境安全防護網，守護國家安全。

國境事務大隊特殊勤務隊查獲中東籍男子持變造護照企圖經我國轉機偷渡前往歐洲，依法將其遣返回原搭機地峇里島。（國境事務大隊提供）

移民官透過專業鑑識程序檢驗該本模里西斯護照，發現證件安全特徵與正常護照不符，且基本資料有明顯變造痕跡，確認為變造護照。（國境事務大隊提供）

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