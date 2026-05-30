看網頁突跳「涉兒少性剝削遭鎖機」？ 刑事局：假官網騙卡號！

（刑事局提供）

最近出現最新的「恐嚇型」詐騙手法，詐騙集團專挑民眾看色情或免費影音網站時，突然跳出假冒「刑事警察局」的網頁，聲稱裝置已被鎖定，要求民眾限時線上刷卡繳罰款，否則就要走法律程序；刑事警察局今對此加以澄清，強調百分之一百為假冒警方官網，並提醒輸入卡號當心被盜刷。

刑事局表示，一名鄭姓女子於小孩的平板出現，系統偵測涉及兒少性剝削條例而被封鎖的畫面（網址 https://tweeaiend.cyou/ ），此畫面會嚴厲指控瀏覽者多次存取違法內容，涉嫌觸犯刑法及兒童及少年性剝削防制條例，並利用民眾「驚慌、懼怕留下刑事紀錄」的心理，誘騙其乖乖交出信用卡卡號、有效日期與安全碼（CVV），並要求必須在限時內以「線上刷卡」方式繳交罰款以求解鎖，否則裝置將遭永久鎖定，並面臨法律追訴。

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刑事局表示，此為偽造之假網頁，政府執法機關絕對不會透過網頁彈出視窗要求民眾線上刷卡繳交罰款，詐團只是想騙民眾的信用卡號去盜刷，目前該網站已遭封鎖，未來將加強網路巡查並下架，而遇到這畫面，請做這3件事直接關網頁：一、強制關閉瀏覽器分頁、清除歷史紀錄，或直接重開機，畫面就會消失。二、絕對不輸入：千萬不要填寫信用卡號、有效日期和安全碼。三、截圖上傳通報： 把畫面截圖，上傳到「165全民防騙網」檢舉。

若不幸已輸入信用卡資訊，請立即致電發卡銀行進行掛失、限額停卡或換卡，以防遭歹徒盜刷。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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