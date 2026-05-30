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    新北消防災勘車掉東西迴轉調查看 北宜公路撞上大貨車

    2026/05/30 15:00 記者鄭景議／新北報導
    消防災勘車與大貨車北宜公路上發生車禍。（記者鄭景議翻攝）

    消防災勘車與大貨車北宜公路上發生車禍。（記者鄭景議翻攝）

    25歲方姓消防員今日上午駕駛災勘車準備前往執勤時，行經坪林區北宜公路，因為車內有物品不慎掉落，在路中準備掉頭查看，未料失控與對向由24歲洪姓男子駕駛大貨車發生碰撞。巨大撞擊力導致兩名駕駛手腳多處擦挫傷，所幸兩人傷勢無大礙。新店分局警方獲報趕抵處理，於案發後不到1小時內排除並恢復雙向通行，經檢測已排除酒駕與毒駕，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

    新店分局坪林派出所今日上午10時14分許接獲通報，指稱北宜公路39.3公里處發生大貨車與車輛碰撞事故。警消人員火速派員趕往現場，發現一輛紅色義消出勤車橫停在車道中央，車頭毀損零件散落，另一輛營業大貨車也停在一旁，雙方駕駛皆已自行下車，手腳均有輕微擦挫傷。

    警方初步調查，當時方男獨自駕駛災勘車執行轄內水域安全巡邏，沿著北宜公路、由新店往宜蘭方向行駛準備前往執行勤務。在行經該事故路段時，方男疑似因為車內物品不慎掉落路面，隨後在未注意前後路況的情況下，直接在路口處準備將車輛掉頭往回開。此時對向由洪男駕駛的大貨車剛從宜蘭卸貨結束、空車準備返回桃園，直行駛來避讓不及，兩車在車道上撞個正著。

    所幸雙方當時車速皆有放慢，碰撞發生後，雖然2名駕駛手腳有多處擦挫傷且受到不小驚嚇，但經現場救護人員初步檢視，確認兩人意識均清楚，且傷勢輕微，均向警消表示不需前往醫院送醫治療。

    警方交通分隊隨後在現場展開拍照、測繪，並對雙方駕駛進行酒精呼氣與毒品唾液測試，確認測定值均為0，已當場排除酒駕及毒駕情事。這起事故造成該路段雙向交通短暫受阻，在警方全力協助排除下，事故現場順利於上午11時7分排除，迅速恢復雙向正常通行。

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