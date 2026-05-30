醫師遭詐團報復被列警示帳戶 刑事局：查證屬實可撤銷

醫師遭詐團報復被列警示帳戶 刑事局：查證屬實可撤銷2026/05/30 15:04 記者邱俊福／台北報導
刑事警察局對此強調，現行警示帳戶救濟機制相當彈性，民眾可檢具相關佐證文件，親赴案件管轄分局申請撤銷警示，經查證屬實即可撤銷，無須等待冗長司法程序。（資料照）
台中一名林姓醫師因封鎖詐騙集團遭報復，帳戶被利用行騙，慘成警示帳戶；刑事警察局對此強調，現行警示帳戶救濟機制相當彈性，除不起訴處分書可為解除要件，另外如商業交易糾紛、三方詐騙案件、遭詐團惡意報復、遭盜（冒）用等特殊要件，民眾可檢具相關佐證文件，親赴案件管轄分局申請撤銷警示，經查證屬實即可撤銷，無須等待冗長司法程序。
刑事局說，警示帳戶救濟機制，除不起訴處分書等司法程序確定之解除要件外，另外如符合一般商業交易糾紛、三方詐騙案件、遭詐騙集團惡意報復（如遭小額匯款騷擾）、存款帳戶遭盜（冒）用、行政程序或資料登錄錯誤等特殊要件者，民眾即可檢具對話紀錄、交易資料等相關佐證文件，親赴案件管轄分局申請撤銷警示，經警方查證屬實即依法撤銷。
請繼續往下閱讀...
倘民眾未能符合這些特殊要件，仍可持該警示帳戶以外的名下其他金融帳戶，至金融機構臨櫃提款，維持基本生活開銷。刑事局提醒，民眾如發現帳戶遭異常匯款、冒名使用或疑涉詐騙情事，應立即向警方報案並保全資料，以利後續查證及保障權益；另勿提供帳戶、提款卡或網路銀行帳號密碼予他人，以免淪為詐欺集團犯罪工具。