新北市刑大自製商店防竊Reels跟上流行 4招密技擺脫惱人偷兒

新北市刑大藉由時下流行的Reels，期望能宣導得更廣泛。（記者徐聖倫翻攝）

對於店面順手牽羊案件頻傳，新北市刑警大隊出奇招！為提升商家與民眾的防竊意識，新北市刑大肅竊組特別跟上潮流，將硬梆梆的政令宣導改造成時下最流行的短影音（Reels）。透過貼近年輕族群的幽默拍攝風格，將生硬的「商店防竊觀念」濃縮在短短數十秒的精華影片中，希望藉由社群媒體的瘋傳，全面擴大宣導效益。

​據了解，商店內常見的竊盜案件，多半是趁著店員忙於結帳、招呼客人，或是店內監視器留有死角時，讓宵小有機可乘。新北刑大對此特別在短影音中傳授4大「防竊小技巧」，教導店家如何自保。

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​密技包括第一點為「妥善置放」，將高單價或體積小物品移出監視死角；其次「傘架擺放」，傘架應置於店員視線內避免被順手牽羊；第三「主動招呼」，透過與客人互動提高辨識度，嚇退心虛毛賊；最後則是「做好監視設備管控」，定期檢查鏡頭並確保畫面清晰。

​新北刑大強調，除了警方會持續加強商圈巡守外，商家與民眾共同提高警覺才是防竊根本，若發現可疑人士應立即撥打110，軍警民聯手守護財產安全。

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