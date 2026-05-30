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    首頁 > 社會

    醫師倡議「收款人入帳同意機制」 刑事局：提供金管會研議

    2026/05/30 14:50 記者邱俊福／台北報導
    刑事局。（記者邱俊福攝）

    刑事局。（記者邱俊福攝）

    台中一名林姓醫師因封鎖詐騙集團遭報復，帳戶被利用行騙，慘成警示帳戶，為此她發起收款人帳戶安全倡議「建立收款人入帳同意機制」，反應熱烈；刑事警察局對此強調，此部分涉及相關金融事業權責範疇，將適時運用跨機關會議場合，協助提供主管機關金管會研議。

    刑事局表示，收款人入帳同意機制，考量自動化即時匯款（如網銀轉帳、ATM轉帳、跨行轉帳）無非訴求快速與便利性，倘各筆匯款皆需收款人確認，對便捷性而言，似具相當挑戰，亦有待各大金融機構資訊系統與核心架構配合，而此部分涉及相關金融事業權責，將協助反應給主管機關金管會。

    這名林姓醫師今年3月上網拍賣住宿券，有買家出面表示要購買，她將匯款帳號提供後，對方卻要她到另一個支付平台註冊，還說匯款出錯要找客服人員收單據等對話，讓她懷疑對方是詐騙集團，隨即封鎖，不料2天後就發現不能刷卡，接到銀行來電，被列為警示帳戶，讓她承受帳戶凍結、薪資中斷、信用受損的痛苦。

    因此，林姓醫師發起收款人帳戶安全倡議「建立收款人入帳同意機制」，主張陌生帳號首次匯款，應由收款人確認後再入帳，並提案公共政策網路參與平台，僅僅2週多已超過2000人附議。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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