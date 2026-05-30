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    抓到了！「屎漆彈」襲卡米地主嫌落網 供稱「買不到票」才犯案

    2026/05/30 14:43 記者鄭景議／台北報導
    警方今日中午逮捕35歲的主嫌郭姓男子，他被捕後初步供稱是因為「買不到脫口秀的票」才憤而犯案。（記者鄭景議翻攝）

    警方今日中午逮捕35歲的主嫌郭姓男子，他被捕後初步供稱是因為「買不到脫口秀的票」才憤而犯案。（記者鄭景議翻攝）

    位於台北市復興北路上的知名喜劇俱樂部「卡米地」，昨傍晚遭人投擲由白漆混合糞便的「屎漆彈」，導致多名工作人員與現場觀眾受到波及。台北市警中山分局獲報後展開追查，昨日晚間逮捕蔡姓共犯，今日中午逮捕35歲的主嫌郭姓男子，他被捕後初步供稱是因為「買不到脫口秀的票」才憤而犯案，警方目前持續釐清案情。

    警方調查，郭男昨天傍晚由蔡姓友人騎機車，載他到「卡米地」附近，郭男下車後就帶著作案工具，步行前往「卡米地」。他當時先在一樓巡視觀察地形，隨後轉身步出店外準備，隨即再度折返店內，拿出一包包預藏「白漆加糞便」的自製混合彈發動攻擊。男先往地下一樓丟出第一發，緊接著往一樓地面丟擲第二發，隨後快跑跨出大門，在離去前更俐落朝著玻璃門丟出第三發後迅速逃逸。大火力的混合彈瞬間炸開，不僅內外地面、窗戶及牆壁慘不忍睹，更散發濃烈糞便惡臭，現場有數名觀眾及工作人員當場中彈。

    中山分局建國派出所接獲報案後，立即指派鑑識人員前往採證，並調閱周邊監視器畫面追查。先是在昨日晚間於新莊逮捕騎機車的蔡姓友人，今日中午再前往郭男位於新北市樹林的住家將郭男拘提到案。

    郭男到案後表示，作案動機是因為想買脫口秀的票卻一直買不到，才憤而犯案。「屎漆彈」的白色油漆則是自己用剩的，混和的糞便他則宣稱是「自己的」。

    「卡米地」表示近期未與人結仇，但郭男動機離奇，警方將持續釐清有無其他做案動機。「卡米地」目前已經提出毀損、妨害名譽、恐嚇等多項告訴，警方依法偵辦。

    台北市復興北路上的知名喜劇俱樂部「卡米地」，昨傍晚遭人投擲由白漆混合糞便的「屎漆彈」。（記者鄭景議翻攝）

    台北市復興北路上的知名喜劇俱樂部「卡米地」，昨傍晚遭人投擲由白漆混合糞便的「屎漆彈」。（記者鄭景議翻攝）

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