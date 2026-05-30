桃園婦人以行李袋裝嬰外出遭通報 法院駁回聲請提審事件

婦人A聲請提審事件，已被桃園地方法院家事庭駁回。（記者周敏鴻攝）

桃園市婦人A今年初產子，嬰兒3月間滿月回診因體重過輕被通報，5月18日婦人A用行李袋帶著嬰兒到超商，行李袋卻從桌上掉到椅子上，民眾發現報警，當天下午嬰兒就被安置，婦人A聲請提審事件，已由桃園地方法院家事庭法官裁定駁回；桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心表示，婦人A明顯照顧疏忽，後續將安排她接受強制性親職教育，提升她的親職照顧知能。

法院調查，嬰兒出生體重3480公克，滿月回診只有3000公克、體重過輕，今年3月間首次被通報後，同月30日，婦人A以行李提袋裝嬰兒出門又被通報；5月18日，婦人A再度用行李袋帶著嬰兒到超商，行李袋從桌上掉到椅子上，加上嬰兒體重過輕，經評估認為嬰兒未受到適當養育照護，於當天下午1點半起，予以緊急安置。

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婦人A說明，她未虐童、會餵奶，行李袋內有鋪棉、放小枕頭，加上嬰兒背帶沒有護頸、嬰兒太小不能用推車，她才會用行李袋裝嬰兒帶著出門；她能獨自撫養嬰兒，都是社工一面之詞，也曾多次要求更換社工，才依照提審法規定聲請提審。法官指出，嬰兒是經法院裁定准予安置，婦人A聲請提審於法不合，應予駁回。

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