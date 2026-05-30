為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    父KTV遭槍殺！小四兒以為「爸爸病逝」 遺孀淚求不國民參審獲同意

    2026/05/30 14:13 記者許國楨／台中報導
    台中市吳姓男子僅因酒後口角，竟當眾朝曾姓男子開槍奪命。（資料照）

    台中市吳姓男子僅因酒後口角，竟當眾朝曾姓男子開槍奪命。（資料照）

    台中梧棲KTV去年發生槍擊命案，吳姓男子因酒後口角，竟持槍射殺曾姓男子，案件近期開庭，死者妻子當庭哽咽訴說，國小四年級孩子至今仍以為父親是因病過世，不希望國民參審引發關注，台中地院審酌認為，本案無重大爭議，且國民參審恐加劇家屬身心煎熬，裁定本案不行國民參審，可抗告。

    案發2025年9月25日凌晨，吳男在梧棲區一間KTV飲酒消費時，與曾男因互看不順眼發生口角，雙方一度隔空叫囂直到凌晨4時許，曾男與友人準備離場時，再度與吳男狹路相逢，雙方情緒迅速升高。

    吳男當時持有槍枝，衝突過程中還向同行王姓男子喊出「把東西給我」，王男隨即交付彈匣，吳男裝填子彈後，竟當眾朝曾男胸口開槍，曾男雖本能舉手阻擋，子彈仍穿過手指後射入胸腔，造成心臟與左肺遭貫穿，大量出血倒地，當場喪命，檢方依殺人及槍砲等罪起訴吳男。

    庭訊時，吳男坦承犯行，但案件是否國民法官審理卻出現意見分歧，死者妻子表示，丈夫驟逝家庭破碎，至今仍向年幼兒子隱瞞真相，只告訴孩子「爸爸生病離開了」，擔心國民參審受到社會高度關注，孩子可能從新聞或網路得知父親遭槍殺殘酷事實，對心靈造成難以彌補傷害，懇求改採一般程序審理。

    台中地院認為，兩名被告均已認罪，本案事實及責任歸屬並無重大爭議，若採國民參審，審理過程勢必反覆呈現槍擊、解剖等血腥證據，可能造成被害家屬二次創傷，也將影響未成年子女身心發展，裁定不行國民參與審判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播