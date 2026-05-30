父KTV遭槍殺！小四兒以為「爸爸病逝」 遺孀淚求不國民參審獲同意

台中市吳姓男子僅因酒後口角，竟當眾朝曾姓男子開槍奪命。（資料照）

台中梧棲KTV去年發生槍擊命案，吳姓男子因酒後口角，竟持槍射殺曾姓男子，案件近期開庭，死者妻子當庭哽咽訴說，國小四年級孩子至今仍以為父親是因病過世，不希望國民參審引發關注，台中地院審酌認為，本案無重大爭議，且國民參審恐加劇家屬身心煎熬，裁定本案不行國民參審，可抗告。

案發2025年9月25日凌晨，吳男在梧棲區一間KTV飲酒消費時，與曾男因互看不順眼發生口角，雙方一度隔空叫囂直到凌晨4時許，曾男與友人準備離場時，再度與吳男狹路相逢，雙方情緒迅速升高。

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吳男當時持有槍枝，衝突過程中還向同行王姓男子喊出「把東西給我」，王男隨即交付彈匣，吳男裝填子彈後，竟當眾朝曾男胸口開槍，曾男雖本能舉手阻擋，子彈仍穿過手指後射入胸腔，造成心臟與左肺遭貫穿，大量出血倒地，當場喪命，檢方依殺人及槍砲等罪起訴吳男。

庭訊時，吳男坦承犯行，但案件是否國民法官審理卻出現意見分歧，死者妻子表示，丈夫驟逝家庭破碎，至今仍向年幼兒子隱瞞真相，只告訴孩子「爸爸生病離開了」，擔心國民參審受到社會高度關注，孩子可能從新聞或網路得知父親遭槍殺殘酷事實，對心靈造成難以彌補傷害，懇求改採一般程序審理。

台中地院認為，兩名被告均已認罪，本案事實及責任歸屬並無重大爭議，若採國民參審，審理過程勢必反覆呈現槍擊、解剖等血腥證據，可能造成被害家屬二次創傷，也將影響未成年子女身心發展，裁定不行國民參與審判。

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