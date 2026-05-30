趁拍攝性騷擾女模 色造型師二審維持4月徒刑

從事造型工作的賴姓男子，2024年10月受邀前往台北市信義區某大樓協助試裝及造型拍攝時，涉嫌趁一名穿著露腰短版上衣的女模不及防備，伸手攬住對方腰際，並一路向下滑至臀部。（示意圖）

台北一名從事造型工作的賴姓男子，2024年10月受邀前往台北市信義區某大樓協助試裝及造型拍攝時，涉嫌趁一名穿著露腰短版上衣的女模不及防備，伸手攬住對方腰際，並一路向下滑至臀部；台北地院審理後認定賴男涉犯性騷擾防治法性騷擾罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。案經上訴，高院駁回上訴。

判決指出，案發於2024年10月14日上午拍攝活動期間，女模站在現場協助工作時，突然感覺有人從左側攬住腰部並往臀部方向移動，她轉頭發現伸手者就是賴男，嚇得立即往前閃避；事後拍攝結束，她隨即向同事反映遭觸摸經過。

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台北地院審理期間，賴男否認犯行，辯稱自己當天並未碰觸女模，且因工作關係常配戴針包在手腕內側，若真的伸手觸碰對方，對方應會受傷；其律師也主張，即使有接觸，也只是工作過程中的無意碰觸。

台北地院根據女模指證，以及多名在場同事證述，認定有人親眼看見賴男將手放在女模腰間並往臀部方向移動。

法官勘驗現場錄影畫面，發現賴男案發時左手手腕並未配戴其所稱的針包，認為相關辯解與客觀事證不符，難以採信，賴男所言顯屬推諉卸責之詞，不足採信，本案事證明確，犯行堪予認定，應依法論科。

台北地院認為，賴男身為資深造型師，明知工作上若需碰觸異性身體，應先取得同意，卻利用工作場合及對方毫無防備之際伸手觸摸腰臀，審酌賴男始終否認犯行，且未與被害人達成和解或調解，依性騷擾防治法判處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。

案經上訴，高院駁回上訴，維持有期徒刑4月的刑度。

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