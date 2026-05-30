萬華民宅藏色情業屢遭查獲 斷水電不容僥倖

台電人員執行斷電處置。（記者劉慶侯翻攝）

位在台北市萬華區西昌街一處老舊社區民宅，因屋主將住宅租賃給色情業者暗中營業，屢次遭警方查獲，轄管萬華分局經報請台北市政府核定，昨日會同建築管理工程處、台灣自來水公司及台灣電力公司等單位前往執行斷水斷電，屋主得不償失。

警方表示，被色情業者看中的此處場所，因鄰近龍山寺，並有艋舺夜市及西昌街夜市，晚間人潮總是車水馬龍、絡繹不絕，業者看準地區特性，企圖藏木於林、暗中租賃私宅經營色情違法交易。

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但因場所人員出入複雜，屢遭民眾檢舉。警方接獲多次檢舉並取得相關事證後，前於112年6月查獲該處媒合女按摩師與男客進行性交易，除將相關人員移送裁罰，亦報請都市發展局依都市計畫法勒令停止違規使用。

但此業者於列管期間仍心存僥倖，暗中重操舊業。萬華分局再次接獲檢舉後，再於114年11月21日持搜索票執行突擊查緝，當場查獲性交易實跡。相關行為人除依法移送及裁罰外，業者亦再經函報北市政府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電處分。

萬華分局表示，警方將持續強化查緝不法色情場所，絕不容許不肖業者心存僥倖、以身試法；並將持續結合市府各局處力量，精進查報與聯合稽查機制。

自來水公司執行斷水處置。（記者劉慶侯翻攝）

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