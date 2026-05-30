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    騎車「一直搖」！彰化男毒駕遭逮 警4天狂抓15件毒酒駕

    2026/05/30 13:00 記者陳冠備／彰化報導
    彰化張姓男子騎車「一直搖」，警方上前盤查，竟主動掏出4包安非他命，坦承毒駕。（民眾提供）

    彰化張姓男子騎車「一直搖」，警方上前盤查，竟主動掏出4包安非他命，坦承毒駕。（民眾提供）

    為遏止毒駕、酒駕肇事悲劇再發生，彰化警方自5月23日起啟動常態性取締毒駕、酒駕及危險駕車勤務，芳苑警分局在4天內就查獲毒駕4件、酒駕11件違法案件。其中一名張姓男子因騎車蛇行，身體「一直搖」而遭攔查，竟主動從腰包掏出4包安非他命，經檢測呈陽性反應，立即移送法辦，並裁定羈押。

    芳苑警分局表示，警方24日在竹塘鄉竹五路執行路檢勤務時，發現一名身穿紅衣的張姓男子騎乘機車左右搖晃、行車不穩，於是上前攔查。張男自知難逃法網，主動從腰包取出4包安非他命交給警方。經實施唾液快篩後，呈現安非他命陽性反應，確認涉嫌毒駕，依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送法辦，並遭法院裁定羈押。

    此外，大城分駐所也於24日晚間接連查獲3件酒駕案件。分別在大城鄉152縣道、東平路及魚寮路攔查到3名行車不穩的機車騎士，經酒測均超過法定標準值，警方當場上銬逮捕，依公共危險罪移送偵辦。

    芳苑分局統計，今年截至目前已累計查獲毒駕48件、酒駕113件。分局長黃一航表示，毒駕與酒駕都是危害道路安全的重大風險，警方將持續強化攔查與取締勤務，以實際行動展現「毒酒駕零容忍」決心，全力守護用路人安全。

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    為遏止毒駕、酒駕肇事，彰化警方自5月23日起啟動常態性取締毒駕、酒駕及危險駕車勤務。（警方提供）

    為遏止毒駕、酒駕肇事，彰化警方自5月23日起啟動常態性取締毒駕、酒駕及危險駕車勤務。（警方提供）

    芳苑警分局在4天內就查獲毒駕4件、酒駕11件違法案件。（民眾提供）

    芳苑警分局在4天內就查獲毒駕4件、酒駕11件違法案件。（民眾提供）

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