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    屏縣警局公布10名毒駕累犯姓名照片 屏市代會副主席澄清不是他

    2026/05/30 12:26 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣警局公布10名毒駕累犯。（記者葉永騫翻攝）

    屏東縣警局公布10名毒駕累犯。（記者葉永騫翻攝）

    屏東縣警局今天公布屏東縣10名毒駕累犯的姓名和照片，縣警局長甘炎明表示，毒駕造成人民生命財產的重大危害，今年屏東警方已查獲250件毒駕案件，並依法公布毒駕累犯，提醒民眾注意。但屏東市民代表會副主席林韋呈則受到同名同姓之累，澄清毒駕的不是他。

    屏東縣政府警（刪除）局統計，115年查獲毒駕案件250件；警方透過唾液快篩、熱點部署及線上巡邏攔查，已有效提升第一線即時辨識與查緝能量，依道路交通管理處罰條例第35條等相關規定，毒駕行為人將面臨罰鍰、吊扣或吊銷駕駛執照、車輛移置保管等處分；符合10年內二次累犯及拒測累犯等要件者，監理機關並得依法公布其姓名、照片及違法事實，屏東縣警局察因此彙整毒駕累犯照片及全名，提供民眾參考。

    縣警局長甘炎民表示，毒品危害身心健康與社會秩序，毒駕更會將無辜用路人置於重大風險，對毒駕累犯依法公告姓名、照片及違法事實，呼籲民眾遠離毒品、拒絕毒駕，發現疑似吸毒、毒駕或其他危害道路安全情形，可立即通報警方守護屏東鄉親生命財產安全。

    這次公布的10名毒駕累犯中，恰好與屏東市民會副主席林韋呈同名同姓，副主席林韋呈連忙澄清毒駕不是他，照片也不是他本人，請民眾不要誤解。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    屏東市民代表會副主席林韋呈照片與毒駕累犯不同，為受同名同姓之累。（林韋呈提供）

    屏東市民代表會副主席林韋呈照片與毒駕累犯不同，為受同名同姓之累。（林韋呈提供）

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