台中首件毒駕預防性羈押！失聯移工逆向狂逃遭逮 符「八大樣態」裁准收押

警方查獲涉嫌毒駕的的印尼籍失聯移工。（警方提供）

台中市一名印尼籍失聯移工近日騎機車逆向行駛，遇攔查竟加速逃逸，警方追緝後查獲其涉嫌施用安非他命駕車，並在身上起出毒品，經檢方聲請羈押獲法院裁准，成為台中市首件因毒駕遭預防性羈押案件，也宣示警檢聯手打擊毒駕犯罪的決心。

清水分局大楊派出所員警26日凌晨巡經和睦路二段時，發現一輛機車逆向行駛，立即開啟警示燈及警鳴器示意停車受檢，未料騎士非但不停車，反而猛催油門加速逃逸，員警一路追查最終在楊厝二街攔停，經查，該機車竟是遭通報侵占車輛，騎士則是失聯多時的印尼籍移工。

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員警附帶搜索時，當場查獲一包安非他命粉末，後續唾液篩檢也驗出毒品陽性，毒駕明確，除涉及侵占及公共危險外，也依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方認定其行為對公共安全具有高度危險性聲押獲准，創下台中市毒駕案件預防性羈押首例。

此外，台中地檢署近期也召集警局主管幹部召開專案會議，研議毒駕案件適用預防性羈押機制，歸納八大聲押評估樣態，包括毒駕同時持有毒品、酒駕與毒駕併存、重大違規肇事、發生於校園周邊或公共場所、有多次毒駕或酒駕前科，及客觀上已明顯不能安全駕駛等情形。

市刑大統計，全國同步查緝毒駕專案以來短短120小時內，台中警方已查獲毒駕案件36件36人，另向上溯源查獲毒品案件86件86人，將持續落實唾液快篩、現行犯逮捕及建請羈押等措施，以「毒駕零容忍」態度，徹底清除危害交通安全的不定時炸彈。

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警方查扣的安毒。（警方提供）

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