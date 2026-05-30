「喪屍煙彈」原料、設備藏住處 苗栗男恐面臨10年以上製毒重罪

羅姓男子在住處被警方查獲第二級毒品依托咪酯471公克。（圖由警方提供）

近期毒駕事件頻傳，尤以施用第二級毒品依托咪酯所製成的「喪屍煙彈」為常見，警方強力查緝。苗栗市45歲羅姓男子在住處被警方查獲471公克依托咪酯及加熱設備卡式爐、工具攪拌器、菸彈底倉等，他雖稱僅是分裝；但苗栗地院有判例認為使毒品更適於施用或販售的加工，也算製毒行為，羅男恐面臨製造二級毒品10年以上刑責之重罪。

苗栗警分局今（30）日表示，南苗派出所掌握情資，25日前往苗栗市羅男住處，現場查扣依托咪酯471公克、甲酮丙酮混合液、電子菸主機、磅秤、夾鏈袋100個、加熱設備卡式爐、工具攪拌器、空菸彈125個、菸彈底倉119個、手機2支及管制刀械手指虎1只等證物，警詢後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥管制條例罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

請繼續往下閱讀...

羅男雖稱他僅是分裝，但苗栗地院有判例認為，毒品「製造」行為，除化學提煉、合成，也涵蓋加料、上色、壓錠、裝囊等使毒品更適於施用或販售的加工，警方循此見解，依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥管制條例》罪嫌，將羅男送法辦。

依《毒品危害防制條例》第4條規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

苗栗警分局呼籲，毒品犯罪嚴重迫害家庭及社會，施用毒品更戕害個人身心健康，毒駕行為如同馬路上的未爆彈，威脅全體用路人的生命及財產，苗警將持續針對毒品案件積極查緝、斷根溯源，以淨化社會治安，民眾切勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣加熱設備卡式爐等工具。（圖由警方提供）

警方查扣電子菸主機、夾鏈袋、工具攪拌器、空菸彈、菸彈底倉等。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法