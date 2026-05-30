為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「喪屍煙彈」原料、設備藏住處 苗栗男恐面臨10年以上製毒重罪

    2026/05/30 11:48 記者彭健禮／苗栗報導
    羅姓男子在住處被警方查獲第二級毒品依托咪酯471公克。（圖由警方提供）

    羅姓男子在住處被警方查獲第二級毒品依托咪酯471公克。（圖由警方提供）

    近期毒駕事件頻傳，尤以施用第二級毒品依托咪酯所製成的「喪屍煙彈」為常見，警方強力查緝。苗栗市45歲羅姓男子在住處被警方查獲471公克依托咪酯及加熱設備卡式爐、工具攪拌器、菸彈底倉等，他雖稱僅是分裝；但苗栗地院有判例認為使毒品更適於施用或販售的加工，也算製毒行為，羅男恐面臨製造二級毒品10年以上刑責之重罪。

    苗栗警分局今（30）日表示，南苗派出所掌握情資，25日前往苗栗市羅男住處，現場查扣依托咪酯471公克、甲酮丙酮混合液、電子菸主機、磅秤、夾鏈袋100個、加熱設備卡式爐、工具攪拌器、空菸彈125個、菸彈底倉119個、手機2支及管制刀械手指虎1只等證物，警詢後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥管制條例罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

    羅男雖稱他僅是分裝，但苗栗地院有判例認為，毒品「製造」行為，除化學提煉、合成，也涵蓋加料、上色、壓錠、裝囊等使毒品更適於施用或販售的加工，警方循此見解，依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥管制條例》罪嫌，將羅男送法辦。

    依《毒品危害防制條例》第4條規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

    苗栗警分局呼籲，毒品犯罪嚴重迫害家庭及社會，施用毒品更戕害個人身心健康，毒駕行為如同馬路上的未爆彈，威脅全體用路人的生命及財產，苗警將持續針對毒品案件積極查緝、斷根溯源，以淨化社會治安，民眾切勿以身試法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查扣加熱設備卡式爐等工具。（圖由警方提供）

    警方查扣加熱設備卡式爐等工具。（圖由警方提供）

    警方查扣電子菸主機、夾鏈袋、工具攪拌器、空菸彈、菸彈底倉等。（圖由警方提供）

    警方查扣電子菸主機、夾鏈袋、工具攪拌器、空菸彈、菸彈底倉等。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播