脅迫少女2天拍156張裸照及7部性影像 職業軍人判刑3年10月

嘉義地院依犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪，判處男子有期徒刑3年10月。 （記者丁偉杰攝）

一名男子在馬祖東引島服役當職業軍人，竟在營區寢室，假借因在網路遊戲與一名16歲少女發生口角，欲對少女提出告訴為由，脅迫少女在2天內瘋狂自拍高達156張裸照及7部性影像，事後男子坦承犯行，與少女達成和解，嘉義地院日前依犯脅迫使少年自行拍攝性影像罪，判處有期徒刑3年10月。可上訴。

男子未婚，自陳在服役期間有長期心情低落、煩躁、易焦慮緊張、夜眠差等症狀，主張依法減刑，目前從事餐飲業計時人員，犯後在法院審理中與少女和解，約定賠償20萬元，至今給付9萬元。

判決表示，男子透過網路結識少女，明知對方當時年僅16歲，竟於2024年12月21日凌晨1時30分至隔日晚間8時許，在東引島某營區寢室內，假借兩人因在網路遊戲發生口角，恐嚇要提出告訴，脅迫對方拍攝露臉裸照、私密處等照片及影片。

少女被迫聽從指示，在2天內狂拍156張裸體及私處照及7部影片，用通訊軟體LINE將這些性影像傳送給男子觀看，少女事後驚覺不對勁報警，全案曝光。

法院審理後，認為男子在與少女對話中居於主導地位，具體指示對方擺出特定姿勢、拍攝特定部位，還多次警告少女不得將其行為透露予他人，顯見男子知道自己的行為違法，認知能力與常人無異，不予減刑。

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