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    台南永康警方逮獲毒駕為去年同期7.6倍 靠這項利器

    2026/05/30 11:11 記者吳俊鋒／台南報導
    永康警方使用唾液快篩，嚴抓毒駕。（永康警分局提供）

    永康警方使用唾液快篩，嚴抓毒駕。（永康警分局提供）

    台南永康警分局嚴抓毒駕，今年以來已查獲184件，是去年同期的7.6倍，藉「唾液快篩試劑」當場實施檢測，隨即製單告發、扣車移置保管，並依刑法公共危險罪逮捕送辦，大幅提升執法精準度與效率。

    永康警方本週四起規劃3天｢取締酒後駕車及施用毒品後駕車｣專案大執法，執行2天累計取締毒駕9件、酒駕5件；而今年以來，取締酒駕357件，較去年同期297件，多了60件，取締毒駕184件，較去年同期24件，更暴增160件。

    永康警方指出，過去毒駕因外觀與行為不易即時與一般駕駛區隔，取締難度相對較高，現今在攔查現場憑藉實務經驗察覺異狀後，當場以試劑檢測，初篩呈現陽性，隨即依法偵辦，讓心存僥倖的民眾無所遁形。

    為有效遏止毒（酒）駕等重大交通違規行為，守護市民用路安全，市警局長林國清昨晚親赴永康分局主持勤教，現地督導執行強力路檢勤務，並宣示持續強勢執法的決心，要求各單位全面加強取締，絕不寬貸危害公共安全的違規行為，毒駕與酒駕為造成重大交通事故的重要因素之一，對民眾生命財產安全威脅甚鉅，會持續規劃不定時、不定點路檢勤務，加強攔查可疑車輛，並使用唾液快篩嚴抓毒駕。

    昨晚4小時執行專案期間，永康警方即查獲毒品案2件3人、毒駕2件2人、酒駕1件1人，以及失聯移工1名。

    永康警方規劃攔檢勤務，嚴厲取締酒駕與毒駕，展現強力執法的決心。（永康警分局提供）

    永康警方規劃攔檢勤務，嚴厲取締酒駕與毒駕，展現強力執法的決心。（永康警分局提供）

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