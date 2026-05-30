台中望高寮賞景驚魂！29歲女墜25米邊坡大哭 消防垂降搶救畫面曝

特搜隊員架立繩索下切救援。（記者許國楨翻攝）

台中知名夜景勝地望高寮今（30）日凌晨驚傳墜坡意外，一名29歲女子疑似在觀景平台賞夜景時不慎失足，跌落約25公尺深邊坡，受困黑暗山谷中不斷哭喊求援，消防局獲報漏夜搜救，歷經超過2個半小時驚險搶救，順利吊掛救出，所幸女子意識清楚，送醫治療後無生命危險。

事故發生在凌晨4時許，消防局接獲民眾通報，大肚區望高寮夜景公園疑似有人摔落邊坡，現場不斷傳出女子哭聲，但因天色昏暗，無法確認受困位置及深度，消防局立即派遣春社分隊趕往發現，女子墜落位置位於觀景平台靠近王田油庫側下方山坡，現場地勢陡峭、光線不足，搜救難度相當高，緊急申請照明車及特搜救助隊支援，希望能在最短時間內鎖定受困者位置。

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就在搜救人員焦急搜尋時，受困女子依照指示打開手機手電筒，黑夜中微弱燈光猶如救命訊號，讓搜救人員成功確認她位於距離平台約25公尺深的邊坡下方，隨即在平台架設繩索系統，多名隊員全副武裝沿著陡坡垂降而下，凌晨5時許，終於接觸到受困女子。

只是現場地形崎嶇且坡度極大，消防人員先為她初步檢傷，再利用SKED捲式擔架固定身體，接著透過繩索系統一步步向上拖拉，過程中還得不斷確認安全狀況，小心避開邊坡碎石與樹叢障礙，直到清晨6時34分，女子終於被順利運送回地面，經救護人員檢查，她意識清楚，僅有腳踝扭傷及全身多處輕微擦傷，隨即送往中港澄清醫院治療。

過程中還得小心避開邊坡碎石與樹叢障礙。（記者許國楨翻攝）

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