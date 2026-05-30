為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    光電員工夥同配偶坑騙公司高價進貨 竹檢起訴夫妻檔

    2026/05/30 11:32 中央社

    某光電公司員工涉嫌利用協助辦理採購機會，透過配偶實質掌控電子公司先購入所需物料，再以較高價轉售給此光電公司，遭新竹地檢署依證券交易法及刑法背信等罪嫌提起公訴。

    新竹地檢署今天表示，此光電公司洪姓女員工自民國90年起在光電公司擔任高級工程助理負責採購等職務；洪女配偶蕭男於97年以胞弟名義成立電子公司，自己擔任實質負責人至113年9月公司解散為止。

    新竹地檢署指出，洪女故意隱匿或不揭露蕭男實質掌控電子公司之利益衝突關係，再利用職務知悉光電公司所需採購原料、零件的機會，事先通知蕭男以電子公司名義先行購入，並抬高報價賣給光電公司，藉此賺取價差。

    竹檢表示，2人在97至112年間接續以此方式交易，使光電公司累計採購金額達新台幣1億6672萬8440元，透過不符營業常規的輾轉交易方式賺取利益達2898萬665元。

    竹檢表示，檢察官偵辦時向新竹地方法院聲請查扣蕭男名下帳戶1100萬元；此案不法利益所得向法院建請宣告沒收，不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，以剝奪犯罪所得。

    新竹地檢署指出，洪女本應為公司爭取最佳利益，卻涉嫌利用職務與蕭男共同以不合營業常規方式提高公司採購成本、壓縮公司獲利，2人偵查中承認犯行，也曾嘗試與光電公司和解，尚有悔悟之意，已請新竹地方法院依法量處適當之刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播