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    首頁 > 社會

    科技偵搜、水彈對戰！屏東波麗士多元運動競技超熱血

    2026/05/30 07:33 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東縣政府警察局舉辦「多元運動訓練競技大賽」。選定熱血的「水彈運動」與考驗精準控車的「卡丁車計時賽」作為核心競賽項目。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣政府警察局舉辦「多元運動訓練競技大賽」。選定熱血的「水彈運動」與考驗精準控車的「卡丁車計時賽」作為核心競賽項目。（記者蔡宗憲攝）

    為深化員警在高壓執勤環境下的戰術決策與應變能量，屏東縣政府警察局前進恆春，盛大舉辦「多元運動訓練競技大賽」。活動選定熱血的「水彈運動」與考驗精準控車的「卡丁車計時賽」作為核心競賽項目。除了警察局各分局精英外，更力邀屏東縣警友會及在地記者群組隊參戰，共計12支精銳部隊同場競技，透過高張力對抗全面淬鍊波麗士大人的團隊默契。

    本次競技重點在於「戰術思維」與「高壓應變」的養成。在「水彈對抗賽」戰場上，參賽者在掩體間展現精準走位，考驗即時調度；「卡丁車計時賽」則模擬緊急追緝時的控車極限，選手必須在極速過彎中展現極致的心理抗壓性。賽事更特別運用「無人空拍機」盤旋上空執行戰術偵搜，透過即時高空俯瞰畫面，模擬科技執法中的全面監控與情資蒐集，展現現代化陸空立體作戰的卓越成效。

    在激烈的對抗後，由地主隊恆春分局頂住高壓勇奪團體組第一名，里港分局、東港分局則分獲二、三名。局長甘炎民表示，現代警察工作變換莫測，未來將持續推動多元化、實戰化的訓練課程，並結合最新科技工具輔助勤務，打造一支具備科技素質與強大執行力的精銳團隊，為屏東縣民構築更堅實的安全防護網。

    屏東縣政府警察局舉辦「多元運動訓練競技大賽」。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣政府警察局舉辦「多元運動訓練競技大賽」。（記者蔡宗憲攝）

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