開車不禮讓直行車貿然左轉 撞斷女騎士玉腿慘截肢

新竹地院依過失重傷害罪將吳男判刑。（資料照）

曾有酒駕前科的新竹縣吳男，開車未讓直行車先行，即貿然左轉，導致騎機車的李女閃躲不及撞上，左腿膝蓋上被迫截肢，但事後她仍告訴法官，同意給吳男緩刑機會，最後新竹地院依過失重傷害罪將吳男判刑。

法官調查，曾因酒駕被判刑2月的吳男，於113年10月26日晚間，駕駛自小客車沿新竹縣新豐鄉建興路1段由西往東方向行駛，行經建興路1段與忠信街交岔路口時，本應注意行駛至交岔路口，左轉彎時應行至交岔路口中心處左轉，不得占用來車道搶先左轉，且轉彎車應讓直行車先行。

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然而吳男未行至路口中心處且未讓直行車先行，即提前左轉彎，當時李女騎機車沿同路段由東往西方向直行駛至該處，見狀閃避不及，2車因而發生碰撞，致李女人車倒地，並受有左腓骨脛骨開放性骨折合併神經血管等傷害，經送醫急救，接受膝蓋上截肢手術治療，顯已達嚴重減損一肢以上之機能重傷害程度。

法官審酌吳男駕駛車輛行駛於道路，本應遵守交通規則，卻疏未注意轉彎車應行至路口中心處始得左轉，且應禮讓直行車先行，以致發生本件交通事故，使被害人受有重傷害傷勢，所為誠屬不該，由於被害人同意給予緩刑機會，最後法官依過失致重傷害罪判刑7月，緩刑2年。

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