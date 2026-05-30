只是封鎖詐團......台中醫師慘遭報復被列警示帳戶 怒推改革

林醫師提案收款人帳戶安全倡議「建立收款人入帳同意機制」，短短2週已有逾2000人附議，引發熱議。（翻攝自公共政策網路參與平台）

台中一名林姓醫師發起收款人帳戶安全倡議「建立收款人入帳同意機制」，主張陌生帳號首次匯款，應由收款人確認後再入帳，並提案公共政策網路參與平台，僅僅2週多已超過2000人附議，反應熱烈，而林姓醫師倡議背後卻是血淚史，只是封鎖詐騙集團行騙，卻把詐團報復，將她的帳戶行騙，變成警示帳戶。

林醫師表示，今年3月上網拍賣住宿券，很快就有人表示要購買，她將匯款帳號提供後，對方卻要她到另一個支付平台註冊，還說匯款出錯要找客服人員收單據等對話，讓她懷疑對方是詐騙集團，隨即封鎖，不料2天後就發現不能刷卡，接到銀行來電可能被列為警示帳戶。

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「哪有詐騙的會說自己詐騙？你慢慢等個一、兩年吧」林醫師說，案發後趕緊到警局報案，卻被如此質疑，讓她深感無助，由於明年將出國深造、實現夢想，「覺得人生將被迫暫停，在接孩子放學的車上崩潰大哭，不知所措！」

林醫師發現不只是警示帳戶被停用，由於銀行衍生管制帳戶，名下所有金融帳戶都無法使用網路銀行，一切只能臨櫃提領及匯款，一天甚至跑4、5次銀行，相當不便。

林醫師質疑警示帳戶制度過於不合理，因此發起收款人帳戶安全倡議「建立收款人入帳同意機制」，主張陌生帳號首次匯款，應由收款人確認後再入帳，並提案公共政策網路參與平台。

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林醫師察覺對方疑似詐騙集團後封鎖，卻遭惡意報復做詐騙帳戶，慘被列為警示戶。（林醫師提供）

林醫師察覺對方疑似詐騙集團後封鎖，卻遭惡意報復做詐騙帳戶，慘被列為警示戶。（林醫師提供）

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