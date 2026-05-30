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    首頁 > 社會

    犯案前抽Ｋ菸 車手自爆「吸毒開車」獲減刑

    2026/05/30 06:11 記者王捷／台南報導
    葉姓車手因詐欺落網，警搜索前主動交毒並坦承毒駕。法院認定符合自首要件，依公共危險罪判處有期徒刑3月。（記者王捷攝）

    葉姓車手因詐欺落網，警搜索前主動交毒並坦承毒駕。法院認定符合自首要件，依公共危險罪判處有期徒刑3月。（記者王捷攝）

    原本只因詐騙被捕，葉姓男子卻主動向警方坦承犯案前抽了Ｋ菸才開車，還主動交出毒品，因符合自首要件，台南地方法院依法減刑，以公共危險罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。

    案件發生於去年9月下午，葉姓車手犯案前先抽了一根Ｋ菸壯膽，隨後在毒品成分尚未完全代謝的情況下，無視交通安全駕車上路。同日傍晚5點多，他行經台南市區道路時，因另涉詐欺面交車手案件，遭警方以現行犯當場逮捕，進而衍生出這起毒駕案。

    這件毒駕案之所以能獲得減刑，關鍵在於符合自首要件。案發當時，員警僅因詐欺案進行逮捕，尚未執行附帶搜索，並不知悉其毒駕犯行，在有偵查職權的機關發覺前，葉男主動交出愷他命研磨盤與香菸，坦承吸毒後開車。院檢認定他主動供述罪行且願意接受裁判，依法減輕其刑。

    法官審理指出，施用毒品會干擾駕駛對周遭事物的辨識及反應能力，吸毒還開車，是對自己與公眾生命安全造成極高潛在危險，所幸他在肇事前即被警方查獲。考量葉男犯後坦承犯行、態度尚可，並審酌犯罪動機、吸食毒品種類，還有尿液檢驗報告顯示毒品濃度大幅超標等一切情狀，最終判處有期徒刑3月，可以易科罰金，全案仍可上訴。

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