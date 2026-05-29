餘額不足呢？消防員待勤吹冷氣要「儲值冷氣卡」 屏東縣議員促檢討

屏東縣議員陳揚表示，有基層消防同仁反映，要用儲值冷氣卡才能吹冷氣。（屏東縣議員陳揚提供）

今（29日）中午，屏東縣三地門鄉測得攝氏39.6度、竹田鄉也有39.4度高溫；連日高溫消防員待勤吹冷氣議題受到關注，屏東縣議會多位議員今天指出，縣內有的消防分隊要用「儲值冷氣卡」才能吹冷氣、有的用電量超過補助時需自行負擔，盼消防局能檢討改善。

屏東縣府消防局長李彬正表示，目前是依照各單位比例核給外勤水電費，夏季每人每月1100元，冬季每人每月1000元，後續將滾動檢討。

請繼續往下閱讀...

縣議員李世淦質詢指出，天氣酷熱，消防各分隊冷氣設備是否都能正常使用？是否有老舊、故障或冷房不足的情形，面對持續高溫，消防局應改善消防弟兄的勤務與休息環境，避免熱衰竭影響救災戰力。

縣議員陳揚則表示，有基層反映，要用「儲值冷氣卡」才能吹冷氣，超過用電額度後，豈不是變相要求消防員吸收電費，消防隊員出勤面對高溫，回來又在悶熱環境待命，現在天氣越來越熱，冷氣夠不夠吹、能不能好好休息真的要好好重視，建議消防局與各分隊討論，了解需要後檢討與台電的契約容量，不應該讓基層同仁自掏腰包，不應該讓消防同仁擔心冷氣夠不夠吹。

縣議員梁育慈也指出，屏東縣36個消防分隊中，有24個分隊設有計電表，如果分隊同仁使用電量超過補助，需自行負擔。她認為要求同仁分擔電費不合理，一定要改善這個問題，消防局有沒有盤點各分隊？應該從制度解決這個問題，預算該增加就增加。

消防局長李彬正答詢指出，今年度水電費經縣府核定預算為760萬元，會根據各單位人員比例核給外勤水電費，夏季每人每月1100、冬季每人每月1000元，此外，新建廳舍規劃的外勤同仁寢室，以兩人一間為原則，勤一休一制度後，通常一人使用一間寢室。

消防局也說明，為了避免浪費公帑，部分分隊有以房間為單位設置了計電表，盼透過計電表的評估與數據分析，檢視同仁們的用電情況，後續將會全面檢討，滾動式調整。

屏東縣議員陳揚表示，有基層消防同仁反映，吹冷氣要儲值計電。（屏東縣議員陳揚提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法