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    扯！鹿港廢棄物工廠母親節狂燒3天 4年前曾查獲堆放集塵灰

    2026/05/29 19:40 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化鹿港崙尾廢棄物工廠在母親節傳出大火，濃煙連雲嘉都發布空品警報。（民眾提供）

    彰化鹿港崙尾廢棄物工廠在母親節傳出大火，濃煙連雲嘉都發布空品警報。（民眾提供）

    彰化縣鹿港鎮崙尾里一處廢棄物工廠今年母親節起火燃燒，不只連燒3天，濃濃黑煙連雲嘉都發布空品警報；縣議員施佩妤今天（29日）進行縣政質詢。環保局表示，同地點在4年前就曾被查獲堆放集塵灰，當時行為人遭到移送並完成清運，2025年再出租，這次濃煙大火延燒3000坪，已由鹿港警方立案偵辦，全案進入司法調查。

    施佩妤指出，這次火災的承租人前科累累，都是被當廢棄物工廠的租賃人頭，近年來在台中、彰化、雲林都有官司在身，縣府應該公布這些人頭租客黑名單，避免地主或業者被騙上當，也讓打火弟兄不要疲於奔命，不然就算是開罰或是要負連帶清除責任，都還比合法處理廢棄物便宜，就會讓這樣的工廠廢棄物火災一再重演。

    環保局長江培根表示，今年鹿港崙尾廢棄物工廠大火，因堆放大量廢棄物，已進入司法程序；這個地點的鐵皮廠房，在2022年也曾出租，當時被查獲堆放集塵灰，行為人也移送偵辦。這次因全面燃燒，全案已進入調查。

    彰化鹿港崙尾廢棄物工廠母親節延燒3天，3000坪廠房全毀，現場殘留廢棄物。（民眾提供）

    彰化鹿港崙尾廢棄物工廠母親節延燒3天，3000坪廠房全毀，現場殘留廢棄物。（民眾提供）

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