為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東又爆行車糾紛亮槍！ 鬼切男國小前掏出「這把」

    2026/05/29 19:22 記者劉人瑋／台東報導
    劉男亮槍恐嚇。（民眾提供）

    劉男亮槍恐嚇。（民眾提供）

    台東台11線富岡段下午近4點放學時間發生行車糾紛亮槍事件，劉姓男子疑不滿楊姓男子「鬼切」，竟在國小前亮槍，楊男嚇得到附近派出所報案。警方逮捕劉男，發現是栩栩如生的「辣椒水槍」。這也是台東本月第二起類似事件。

    警方說，年約50歲楊姓男子開小貨車行經富岡地區，與年約50歲劉姓男子發生超車糾紛，於路口停等紅燈時爆發口角。劉男持疑似槍械物品朝車外比劃，楊男嚇得報警處理，雙方互相提出恐嚇告訴。

    從行車紀錄器中可隱約見到，劉男從駕駛座開窗伸手，抓著疑似手槍物體搖晃，楊男則是保持行進速度前行，接著直接到派出所報案。

    據了解，警方立即在劉男家中將他帶回偵訊，起出辣椒水槍，劉男供稱對方「鬼切」才如此。楊男則指稱，要轉彎進入台11線，準備到港口做生意，「說我鬼切？」明明就已經打方向燈，見對方速度十分快，才讓他先通行。

    楊男指稱，等紅燈時停在劉男車旁說，「開車不差這幾分鐘，你這麼開車，不是我就是別人發生事故」，想不到對方聽到更不滿，在前方蛇行，直到停在一所國小外，「推測他可能是要接小孩下課，這時還掏槍恐嚇我」，於是直接到派出所報案。

    上一次亮槍事件是本月11日，民代妻子經過大馬路口時，遇到「鬼切」車輛，她按喇叭，對方車內2男子一起亮鎮暴槍，警方立即將人逮回，目前2男羈押中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播