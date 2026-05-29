台東又爆行車糾紛亮槍！ 鬼切男國小前掏出「這把」

劉男亮槍恐嚇。（民眾提供）

台東台11線富岡段下午近4點放學時間發生行車糾紛亮槍事件，劉姓男子疑不滿楊姓男子「鬼切」，竟在國小前亮槍，楊男嚇得到附近派出所報案。警方逮捕劉男，發現是栩栩如生的「辣椒水槍」。這也是台東本月第二起類似事件。

警方說，年約50歲楊姓男子開小貨車行經富岡地區，與年約50歲劉姓男子發生超車糾紛，於路口停等紅燈時爆發口角。劉男持疑似槍械物品朝車外比劃，楊男嚇得報警處理，雙方互相提出恐嚇告訴。

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從行車紀錄器中可隱約見到，劉男從駕駛座開窗伸手，抓著疑似手槍物體搖晃，楊男則是保持行進速度前行，接著直接到派出所報案。

據了解，警方立即在劉男家中將他帶回偵訊，起出辣椒水槍，劉男供稱對方「鬼切」才如此。楊男則指稱，要轉彎進入台11線，準備到港口做生意，「說我鬼切？」明明就已經打方向燈，見對方速度十分快，才讓他先通行。

楊男指稱，等紅燈時停在劉男車旁說，「開車不差這幾分鐘，你這麼開車，不是我就是別人發生事故」，想不到對方聽到更不滿，在前方蛇行，直到停在一所國小外，「推測他可能是要接小孩下課，這時還掏槍恐嚇我」，於是直接到派出所報案。

上一次亮槍事件是本月11日，民代妻子經過大馬路口時，遇到「鬼切」車輛，她按喇叭，對方車內2男子一起亮鎮暴槍，警方立即將人逮回，目前2男羈押中。

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