法務部長也讚不絕口！基隆2檢座破「IPPBX詐騙機房」起訴10人 奪打詐大獎

基隆地檢署檢察官王亞樵（左）、吳欣恩（右）聯手偵破以許姓男子為首的集團利用人頭申辦市話、架設虛擬交換機以躲避追查，昨雙雙獲得法務部長鄭銘謙（中）表揚115年度「新世代打擊詐欺犯罪有功人員」。（基隆地檢署提供）

詐騙集團犯罪手法不斷翻新，近來利用「IPPBX（網路電話交換機）」技術，將市內電話轉化為詐騙機房，躲避警方查緝。基隆地檢署檢察官王亞樵、吳欣恩聯手偵破以許姓男子為首的集團利用人頭申辦市話、架設虛擬交換機以躲避追查，一口氣起訴許男等10名成員，成功捍衛民眾財產。王、吳2名檢察官，昨雙雙榮獲115年度「新世代打擊詐欺犯罪有功人員」表揚。

台灣高等檢察署昨天召開「115年（北區）新世代打擊詐欺策略行動2.0研習會」，會中頒獎表揚過去一年在第一線打詐表現傑出的司法人員。基隆地檢署檢察官王亞樵、吳欣恩日前瓦解以許姓男子為首，利用「IPPBX（網路電話交換機）」技術將市內電話轉化為詐騙機房，當場扣得大批用來犯罪的網路電話交換機、數據機及接線盒等關鍵電信設備，並於日前起訴許男等10人，獲法務部長鄭銘謙高度肯定。

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檢警調調查，詐團為了逃避警方對傳統電信機房的鎖定，採取「分散式外包」手法，由集團內的招募人員在市面上尋覓人頭，誘騙或吸收民眾申辦一般的「市內電話門號」及「網路光纖線路」，隨後依集團高層指示，將核心設備「IPPBX（網路電話交換機）」秘密裝設在指定的出租套房或隱密民宅內。

檢察官王亞樵指出，這台看似普通的交換機，實則成為詐欺集團的詐騙機房，只要透過網路連線至這台IPPBX，就能假冒市話號碼撥打給被害人。當民眾看到手機顯示為國內市話時往往放下戒心，不幸落入圈套；此設備也對警方在追查IP與發話源頭時設下層層障礙。

不過，全案經王亞樵、吳欣恩聯手指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局刑警大隊偵四隊等單位，深入追查並彙整多名被害人的報案資訊，目前全案累計有17名被害人挺身出面指證，受騙金額累計高達台幣1577萬5434元。

基隆地檢署強調，雖然已起訴第一波許姓核心成員，持續溯源清查有無其他共犯與潛在受害者，仍呼籲市民若發現社區內有不尋常的網路設備架設或可疑人士出入，請立即向警方或檢調單位通報，全民共同遏阻詐騙猖獗。

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