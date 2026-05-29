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    高雄無業男劈腿3女 誆稱投資騙錢賭運彩慘賠近千萬 被判3年

    2026/05/29 18:36 記者蔡清華／高雄報導
    橋頭地院。（資料照）

    橋頭地院。（資料照）

    高雄市沒有工作收入的劉姓男子，同時與3名身價上百萬元的女子交往，並遊說她們「投資朋友開的當舖、車行」、「汽車貸款」，3名女子合計投資近千萬元，全被劉男投注運動彩券，直到劉還不出錢，一直拖延，才坦承賭運彩賠光了，3名互不相識的女子告上法院才知劉男連劈3女，橋頭地院依詐欺取財罪判劉男徒刑3年，附帶民事賠償合計923萬9600元。可上訴。

    據了解，無業無收入的劉男2022年至2023年間，分別與有百萬元身價的唐姓、劉姓、以及A女3人交往，約會時間各自錯開，4人行相安無事，自2022年9月起，劉男以「投資當舖、車行」、「汽車貸款」向3女分別遊說，每月固定可拿2分利息等誘因說服3女。

    判決指出，A女前後給劉男729萬元；唐女173萬5600元；劉女21萬4000元，劉取得該等款項後，並未用於當舖、車行投資，全部用來投注運動彩券，嗣因劉拖延還款、且未能提出任何投資資料，3女陸續得知遭詐騙，向劉男提告刑事詐欺取財罪，並附帶民事求償。

    被告雖辯稱：因「投資當舖、車行」太慢，投注運彩比較快，沒有詐欺的意思，是投資運彩，如果是故意詐欺就不會還錢。

    橋頭地院審理，被告自刑案偵查時起至審理終結僅泛稱：「我會儘快想辦法分期還錢」，對於還款一事未能正面回應，不斷藉故推託，足認被告無還款能力與意願，依詐欺取財罪判劉男徒刑3年，附帶民事賠償合計923萬9600元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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