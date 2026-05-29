「國門廣場情侶吞吐片」基市警通知散布影片網友到案釐清籲勿轉傳

基隆市國門廣場情侶口愛地點位於國門廣場靠近基隆港西1A船席旁的人工草皮隱密處，仍被網友拍到上傳。（記者林嘉東翻攝）

陽明山擎天崗15日凌晨發生一對情侶公然在野外上演活春宮，過程被陽明山公園管理處設置的監視鏡拍下。基隆市國門廣場日前也發生一對情侶公然在人工草皮階梯「口愛」，1名女子紮起頭髮，跪在坐在地上黑衣男伴身邊，賣力的上下吞吐取悅對方，被人拍攝後，上傳到Threads上。基隆警方調查後，初步查出這一對男女是徒步走到人工草皮區後，又徒步離去；拍攝2人「口愛」並上傳的網友則是遠距離拍攝。警方正擴大過濾監視器通知男女主角到案，與通知散布影片的網友到案，釐清拍攝的時間。

警方指出，這一對情侶在基隆市國門廣場公共空間「口愛」，恐涉嫌違反刑法第234條「意圖供人觀覽，公然為猥褻」罪，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。另拍攝這一對情侶的網友則觸犯刑法235條「散布猥褻影像」罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

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此外，看到「口愛」影片的網友一旦將該段影片轉傳或散布也同樣觸法。警方呼籲已將該影片擷取的網友，勿再將影片上網傳播供人瀏覽，以免觸法。

基隆市警一分局忠二路派出所今天上午發現該段上傳至Threads上的口交影片後，已主動展開偵辦。所長羅軒偉表示，目前雖尚無人報案，經警方調閱國門廣場周邊監視器發現，這對情侶是徒步走到人工草皮區後，再徒步離開，由於影片畫質不佳，無法辨識身分，將擴大周邊監視器釐清這對情侶身分；至於散布該段「口愛」影片的網友，警方也已通知他到案釐清拍攝時間，擴大偵辦中。

基隆市國門廣場情侶口愛地點，位於國門廣場靠近基隆港西1A船席旁的人工草皮隱密處，仍被網友拍到上傳Threads。（記者林嘉東翻攝）

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