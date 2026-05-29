中國女「假旅遊」養生館從事性交易 金防部7官兵消費被約詢

移民署專勤隊與金門警方日前在一家養生會館，查獲有中國女子以旅遊簽入境卻從事性交易。（讀者提供）

金門警方日前查出有國軍人員疑涉與中國女子性交易，引發國安疑慮，陸軍金門防衛指揮部今天表示，經過清查，所屬有7位官兵因涉嫌違反社會秩序維護法等罪嫌，陸續接獲警方約詢到案，其中有部分官兵未承認涉案。

移民署金門專勤隊24日前往金湖鎮1家養生會館，將到金門持旅遊簽證入境、卻從事性交易的36歲中國女子帶回偵訊，訊後發現其違法事實，已將她遣返中國。警方後續追查，發現有多名疑似國軍弟兄前往消費，至於是否涉及軍中機敏事宜？仍由金門地檢署指揮偵辦中。

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金防部表示，根據初步清查，警方5月中旬前往該養生會館執行掃黃勤務時，現場並未發現軍方人員；金防部29日得知有軍中弟兄涉案後，隨即展開內部清查，初步查出有所屬7名官兵因涉嫌違反社會秩序維護法等，陸續接到警方約詢。

據悉，接受調查的官兵中，僅有部分承認涉案，部分官兵表示沒有與中國籍女子從事性交易。

金防部表示，後續將全力配合司法機關偵辦，以釐清案情；同時啟動內部行政調查，若有違法違規行為，將一併檢討懲處，以維軍紀。

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