高雄國小師墜樓案 學年主任發7點心聲回應「網暴」

高雄國小師墜樓案，面對網路各種謠言，學校五級級主任一一回應了。（記者許麗娟攝）

高雄市某國小25日發生嚴姓教師墜樓事件，高雄市教師職業工會今（29）日轉發該國小五年級學年主任的長篇心聲，內容說明了嚴姓教師請長假的原由，以及事件發生後，師生不僅要面對這個巨大的悲傷，轉頭卻要看到網路上飛向學校一支支不實指控的利箭和網暴，並澄清從未聽嚴老師用「霸凌」二字形容過自己的處境。

學年主任發文指出，嚴老師的好，已經有很多追思他的學生和同事們證明了，但他的痛苦，卻在網路謠言中傳到盡數失真，看到有不少宣稱掌握第一手消息的人、試圖暴露個資的人，列出來的卻都是錯誤訊息，真不知是否也該鬆一口氣，否則又要再看到新一輪的網暴？

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面對網路上甚囂塵上的說法，學年主任一一回應：

1. 嚴老師是因身心壓力由醫生開具證明主動請假，自3月11日起到6月11日止，為期3個月。

2. 本屆五年級的孩子正處於自我意識萌芽的階段，在教學與課堂常規的引導上，確實帶給全體導師極大的考驗。教務處入班觀課、學務處與輔導處的持續介入，都是校園日常的努力。在這種身心俱疲的壓力下，本學年因此求助醫師的導師不只一人。

網路所提及的「霸凌」，其定義為長期且針對性的行為。事實上，孩子們的浮躁與對抗是無差別地對待所有師長。在嚴老師休假前，與他熟識的我們，從未聽他用「霸凌」二字形容過自己的處境。五上接近期末時，嚴老師屢屢提及他開始就醫，我們無數次拜託他放過自己、多疼惜自己一點。但要嚴老師無視教學現場的狀況，等於是要他放棄身為教育者的靈魂，他無法擺爛，因此最終選擇請長假休息。嚴老師的離去，是面對教育現況嚴峻變化下留下的遺憾，而非單一事件的受害者。

3. 網路上的猜測與獵巫，正對在校的孩子與同僚造成二次傷害。被點名的班級頻頻遭到非本學年的學生圍觀、騷擾，彷彿需要孩子們交出一個凶手，大眾才能滿意。然而，在第一線做再多的入班心理輔導，也抵擋不住網路上輕飄飄的一句揣測；而該班現任導師目前已陷入嚴重的創傷反應。這難道是大家尋求正義的初衷嗎？

4. 在此聲明嚴老師任教本屆自然課期間「不存在任何家長投訴、1999或校事會議等情事」，請大家不要把打聽來的東西一股腦往嚴老師身上扣，尤其1999和校事會議都有案號可查，請勿空穴來風。

5. 5月25日當天嚴老師確實是為了全國科展的事到校拍照，邀請他的同仁還有在電話裡跟他確認狀況ok嗎、不勉強，但嚴老師同意了，到校後那幾十分鐘和他有交談的、以及邀請他的同仁們至今都很崩潰，因為大家都覺得他當時看起來不錯，誰料得到不過一個瞬息，就是全然相反的結果？

6. 這兩天還有人在講嚴老師家庭情況，請問你們是他的鄰居還是朋友？真正和他有交流的人，應該就清楚這幾年間他扛起了什麼樣的責任。

7. 學校在發生事情後立刻啟動所有輔導機制，也引進了駐校的心理諮商師給予師生協助；很多同仁到今天都還有大大小小的創傷反應，但大家仍然選擇站在第一線陪學生一起面對這樣巨大的悲傷，轉頭卻要看到網路上飛向敝校一支支不實指控的利箭。

學年主任說，希望這樣的悲傷與動盪，能隨著時間真正平息，而不是演變成新一輪的傷害。並強調，學校在事件發生至今未有任何學生轉出，那些在網路上不斷暴露學生及校方人員個資的行為，校方均已完成截圖並移請警政單位依法追查。並懇請大家，將這份正義感用在對的地方。

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