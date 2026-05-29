竹縣毒駕男涉恐嚇、槍砲等多案 有再犯之虞聲押獲准

新竹檢警查獲陳姓男子施用毒品後駕駛汽車上路，檢察官訊問後，認陳男罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，向新竹地方法院聲請羈押，法院今天裁准。示意圖。（新竹縣警察局提供）

新竹地檢署昨日指揮警方偵查案件時，在新竹縣寶山鄉查獲陳姓男子施用毒品後駕駛汽車上路，經訊問後，認被告涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具等案件罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，依法向新竹地方法院聲請羈押，法院今天裁准。

新竹地檢署表示，為嚴查毒駕不法，檢察官蘇聖峯指揮警方偵查案件之際，昨天在新竹縣寶山鄉新珊一路，懷疑陳男施用毒品後駕駛動力交通工具上路，經盤查果然是毒駕。由於陳男先前涉及多項刑案，檢方訊問後，認被告涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具、恐嚇、妨害自由、傷害、槍砲彈藥刀械管制條例等案件罪嫌重大，且有反覆實施同一犯罪之虞，依據刑事訴訟法第101條之1規定，向法院聲請羈押。

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檢方呼籲，施用毒品後駕駛動力交通工具，將嚴重影響判斷能力與反應速度，對用路人生命、身體安全造成重大威脅；尤其近年依托咪酯等新興毒品濫用情形增加，更易引發精神恍惚及危險駕駛行為。

檢方指出，為落實「全國毒駕專案」，將結合警察機關強力查緝，對於施用毒品後仍駕車上路、漠視公共安全者，依法從嚴偵辦、從重追訴，並視個案情節積極聲請羈押等強制處分，以防止再犯，維護交通安全與社會安寧。

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