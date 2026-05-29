檢察官黃世維破獲假檢警盜刷集團 獲頒打詐有功人員

法務部長鄭銘謙（左）頒發「115年新世代打擊詐欺犯罪有功人員」，表揚桃園地檢署檢察官黃世維（右）。（圖由桃園地檢署提供）

桃園地檢署檢察官黃世維去年偵辦「假檢警詐欺集團」勾結3C通路盜刷近3000萬元，並查出集團與會計師、連鎖酒商、商家合作盜刷1130萬元，成功破獲詐欺集團並截斷銷贓管道，獲法務部長鄭銘謙頒給「115年新世代打擊詐欺犯罪有功人員」。

高等檢察署27日起連續3天在新北市淡水區舉辦「115年北區新世代打擊策略行動2.0研習會」，翌日表揚「115年新世代打擊詐欺犯罪有功人員」，黃世維除了獲獎，也在研習會擔任報告人，分享「假檢警詐欺集團盜刷案」的偵辦技巧與經驗。

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黃世維說，本案是金融機構察覺有異而透過預警機制通報，由檢察官指揮警方深入追究實體通路洗錢、銷贓管道而查獲，同時揭露「大額溢繳」、「行動支付綁定實體POS機」的防洗錢紅旗漏洞，除促使企業修正內控機制，也促請金融監督管理委員會與各大銀行於去年9月起修訂約定條款，將「異常大額溢繳」正式列入疑似洗錢的監控態樣，並賦予銀行限制或暫停卡片功能的權利，實質強化國家金融防詐體系的法治量能。

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