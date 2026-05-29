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    打詐19英雄獲表揚！人頭戶暴跌20％ 檢調警去年追贓破33億

    2026/05/29 15:20 記者劉詠韻／台北報導
    檢察機關共有8人獲獎，包括北檢主任檢察官林彥均、檢察官陳怡君、謝仁豪，新北檢陳儀芳，士檢王惟星，基檢王亞樵、吳欣恩，以及桃檢黃世維。（高檢署提供）

    檢察機關共有8人獲獎，包括北檢主任檢察官林彥均、檢察官陳怡君、謝仁豪，新北檢陳儀芳，士檢王惟星，基檢王亞樵、吳欣恩，以及桃檢黃世維。（高檢署提供）

    電信詐騙結合AI、虛擬資產及新興科技，犯罪手法不斷翻新，高檢署昨舉辦「北區打詐研習會暨頒獎典禮」，共有19名檢調警獲獎。法務部長鄭銘謙表示，近年持續修訂法規，並責成高檢署統合專案查緝、推動跨機關合作及強化查扣返還機制，同時透過司法互助、情資交換與跨境資產凍結，提升境外取證及打詐效能。

    高檢署統計，自2025年1月至今年4月止，全國查獲詐欺集團達5055團、起訴電信詐騙案件人數逾12萬7000人，較前一期分別增加26％及27％；但電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，則較前一期減少3％及20％。另外，偵審中及調解追贓返還件數達1萬5000餘件、金額逾33億元，分別成長11％及8％。

    鄭銘謙致詞表示，針對電信網路詐騙，近年持續修訂詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、通訊保障及監察法及刑事訴訟法等規定，並責成高檢署統合全國專案查緝、推動跨機關平台及強化查扣返還機制，同時透過司法互助、情資交換及跨境資產凍結，提升境外取證及打擊效能。

    鄭銘謙也於會中頒獎表揚打詐有功人員，其中檢察機關共有8人獲獎，包括台北地檢署主任檢察官林彥均、檢察官陳怡君、謝仁豪，新北地檢署檢察官陳儀芳，士林地檢署檢察官王惟星，基隆地檢署檢察官王亞樵、吳欣恩，以及桃園地檢署檢察官黃世維。

    此外，調查局共有5名調查官獲獎，分別為台北市調處鄭文鐸、北部地區機動工作站鍾菱真、新北市調查處涂如意、福建省調查處簡俊榮及基隆市調查站龔益寬。

    警察機關則有6人獲獎，包括刑事警察局國際刑警科林宗賦偵查正、偵查第一大隊駱佳輝偵查員、偵查第二大隊梁星宇偵查員、偵查第四大隊馬培翔偵查員、陳冠綸偵查員，以及基隆市警察局刑事警察大隊張元耀小隊長。

    高檢署表示，昨並邀請法務部常務次長馮成、最高檢察署徐錫祥代理檢察總長、福建高檢署金門檢察分署毛有增檢察長、北檢王俊力檢察長等人出席，另有行政院洗錢防制辦公室、行政院打詐指揮中心、各地檢署、刑事局及調查局等單位首長到場，並邀請金管會、通傳會及數發部共同與會交流，研議打擊詐欺策略。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    調查局共有5名調查官獲獎，分別為台北市調處鄭文鐸、北部地區機動工作站鍾菱真、新北市調查處涂如意、福建省調查處簡俊榮及基隆市調查站龔益寬。（高檢署提供）

    調查局共有5名調查官獲獎，分別為台北市調處鄭文鐸、北部地區機動工作站鍾菱真、新北市調查處涂如意、福建省調查處簡俊榮及基隆市調查站龔益寬。（高檢署提供）

    警察機關則有6人獲獎，包括刑事警察局國際刑警科林宗賦偵查正、偵查第一大隊駱佳輝偵查員、偵查第二大隊梁星宇偵查員、偵查第四大隊馬培翔偵查員、陳冠綸偵查員，以及基隆市刑大張元耀小隊長。（高檢署提供）

    警察機關則有6人獲獎，包括刑事警察局國際刑警科林宗賦偵查正、偵查第一大隊駱佳輝偵查員、偵查第二大隊梁星宇偵查員、偵查第四大隊馬培翔偵查員、陳冠綸偵查員，以及基隆市刑大張元耀小隊長。（高檢署提供）

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