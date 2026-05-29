「算力即警力」 北市警局與陽明交大簽署AI應用合作備忘錄

台北市政府警察局與國立陽明交通大學簽署AI合作備忘錄，北市警局長林炎田（左起）、陽明交大資訊學院院長謝續平、資訊學院數據科學與工程研究所所長王昱舜出席。（記者王冠仁翻攝）

隨著科技發展，AI人工智慧日趨成熟，政府也在今年正式訂頒「人工智慧基本法」。台北市警局有鑑於AI可大幅提升警政工作效率，「算力及警力」，於是在今天與國立陽明交通大學簽署「警政AI應用合作備忘錄」，未來雙方將結合警政實務與陽明交通大學在「人工智慧」、「視覺影像辨識」、「資料科學」及「網路安全」等領域之研發能量，共同推動AI技術研究、場域驗證與實證應用，開啟AI驅動城市治理之新里程。

此次「警政AI應用合作備忘錄」是由台北市警局局長林炎田與國立陽明交通大學資訊學院院長謝續平共同代表簽署。

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北市警指出，面對少子化現況，城市治理模式須同步轉型，機關不僅要維持既有服務品質，更需在有限警力下，持續提升治安維護、交通管理、犯罪預防、民眾服務等核心工作。因此，導入AI並建立可治理、可信任、可稽核的應用環境，已是警政機關因應未來治理挑戰的重要方向。

林炎田說，政府機關導入AI不僅是技術升級，更涉及資料治理、資通安全、個資保護及公共信任等重要議題，台北市警局肩負首都治安維護及交通治理之重任，具備發展警政主權AI的必要性。未來將透過全地端部署，強調資料自主、算力自主及模型自主，方能確保敏感數據不外流、模型可治理、應用可稽核，落實數據主權，進而實踐「算力即警力」的智慧治理模式。

北市警說，此次合作期望借重國內頂尖大學研發能量，協助警方於導入AI過程中建立穩健治理基礎，逐步推動警政AI的落地應用、場域驗證、人才交流與成果推廣，使學術研究與警政實務相互結合，讓科技真正成為提升城市治理、公共安全及市民服務的重要助力。

台北市政府警察局與國立陽明交通大學簽署AI合作備忘錄。（記者王冠仁翻攝）

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