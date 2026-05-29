被控任職期間代撰書狀、收律師委任費 「便當法官」送懲戒法院今哽咽出庭

台南地院前法官施志遠。（記者楊心慧攝）

台南地院前法官施志遠被控任職期間提供律師法律意見、代撰書狀並預收委任費，法評會認定違反法官法，決議報由司法院移送職務法庭審理，並建議免除法官職務、不得再任公務員。職務法庭今辯論終結，施志遠眼眶泛紅、一度哽咽表示，相關案件在離職後才承辦，預收款項則是友人預先支付的律師費。

施志遠過去被爆領取免費愛心便當，因妻子違規改裝機車頭燈被警方開單，他到場與警察嗆警惹爭議，後續於法官任內，涉嫌在2022年11月至2023年2月間，於10件刑事、民事及行政案件中，提供梁姓律師法律意見、代撰書狀、轉介案件牟取報酬，甚至向當事人提供法律諮詢並預收委任費用。法官評鑑委員會認定其違反法官法及法官倫理規範，情節重大。

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施志遠稱，因有意轉任律師，才向國中同學梁姓律師請教執業內容，相關建議僅基於朋友情誼與審判經驗分享，否認代撰書狀或兼辦律師業務。

法評會認為，若僅處以罰款或申誡等較輕處分，恐變相容許法官違規執行律師業務後離職執業，嚴重損害司法公信力，因此決議移送職務法庭審理，並建議免除法官職務、不得再任公務員。

職務法庭今開庭審理，施志遠談到激動之處一度落淚，強調事務所的梁姓律師是他很好的朋友，得知他將離開法官一職，擔心他沒收入、無法養家繳房貸，考量「律師都先收報酬」，有人先提供金錢供他開業運用，不過他並沒有開始進行律師的工作，他當時還捐贈100個便當，希望能幫助弱勢。

辯護律師申惟中認為，施志遠確實思慮不周，未嚴謹遵守法官規範，但他的行為並無影響特定人權益，也是在離職後才實際進行律師職務，他在離職前還在努力、認真做法官的工作，其行為不至於免職的程度，罰款就可作為懲戒處分，若免除法官職務，不得再任用為公務員，恐怕連律師資格也不保。

辯護律師賴劍毅表示，施志遠個性積極、積極，只是講話比較大聲，讓人覺得不太有禮貌，但過去在法官職務的工作表現盡心盡力，盼考量憲法的工作權，以及他的工作表現進行處分。審判長諭知，本案將於6月22日上午10時宣判。

施志遠結束後受訪表示，對於造成社會上的關注，感到很抱歉，今天也向合議庭完整說明過去擔任法官期間的一些努力，希望合議庭能夠審酌他擔任法官的表現，以及我下來從事律師工作後，所從事的社會公益，並給予符合比例原則的懲戒處分、給繼續從事法律服務工作的機會。

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